Kylian Mbappe memasuki babak baru kontroversi di dalam tubuh Real Madrid, setelah meninggalkan pemusatan latihan timnas Prancis akibat cedera lutut, sebelum kemudian terlihat di Paris selama masa pemulihannya, di tengah berbagai pertanyaan mengenai sikapnya terhadap klub dan cara ia menangani cedera tersebut.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", ketidaknyamanan mulai meningkat di dalam Real Madrid terhadap perilaku penyerang Prancis itu, terutama setelah ia terlihat mengendarai sepeda dan kembali ke latihan tim di Valdebebas pada waktu yang lebih lambat dari yang direncanakan.

Jurnalis Anton Meana mengatakan, melalui program "El Larguero" di "Cadena SER", bahwa ada "masalah ketidakpercayaan medis" antara Mbappe dan Real Madrid, dengan menilai bahwa pemain itu "lebih suka berada di tempat lain", karena ia tidak sepenuhnya yakin dengan layanan medis klub.

Manu Carreño menambahkan bahwa masalahnya, dari sudut pandangnya, melampaui aspek medis hingga ke persoalan kepemimpinan, dengan menilai bahwa Mbappe menyajikan angka-angka yang istimewa, tetapi hingga saat ini ia belum mencapai level ekspektasi terkait perannya sebagai pemimpin di dalam ruang ganti Real Madrid.

Dari sisinya, Tomas Roncero, melalui program "El Chiringuito", menyatakan kekecewaannya terhadap sikap Mbappe, dengan mengatakan bahwa ia berharap melihatnya di Valdebebas selama masa liburan untuk bekerja memulihkan diri, seraya menyinggung adanya kondisi "keterputusan emosional" antara pemain itu dan para suporter Real Madrid.

Pertandingan berikutnya RMA LaLiga 15.00 VIL

Kini semua mata tertuju pada laga Real Madrid melawan Villarreal pada Sabtu mendatang di Stadion Santiago Bernabeu, untuk mengetahui sikap Mbappe terkait keikutsertaannya, serta reaksi para suporter klub terhadap bintang Prancis itu setelah kontroversi yang menyelimutinya selama jeda internasional.