"Dia layak mendapat akhir yang berbeda": Modric membela Cristiano usai krisisnya dengan Jesus

Luka Modric, legenda Kroasia, mengomentari krisis yang dialami mantan rekan settimnya, Cristiano Ronaldo, dengan pelatih kepala Portugal Jorge Jesus.

Luka Modric tidak lepas dari pengaruh situasi tegang antara Cristiano dan Jesus, yang menimbulkan kontroversi besar dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pernyataannya dari mixed zone setelah kekalahan Kroasia 2-1 dari Spanyol di UEFA Nations League, mantan rekan setim Ronaldo di Real Madrid itu menyatakan penyesalannya karena perjalanan internasional bintang Portugal tersebut sampai pada tahap ini.

Bintang Kroasia itu berkata, menurut situs "Foot Mercato": "Sangat disayangkan melihat apa yang terjadi pada Cristiano di negaranya, tetapi saya yakin mereka akan menemukan solusi".

Modric mengakui bahwa ia tidak mengetahui rincian perselisihan yang menyebabkan krisis ini.

Luka menambahkan: "Cristiano adalah pemain terhebat dalam sejarah Portugal, dan ia layak mendapatkan akhir yang berbeda bersama tim nasional".

Pernyataan ini muncul setelah Ronaldo menyampaikan versinya atas peristiwa tersebut pada Selasa kemarin, mengenai kepergiannya yang mendadak dari pemusatan latihan tim nasional Portugal pekan lalu.

Kapten berusia 41 tahun itu menuduh pelatih Jorge Jesus tidak memenuhi komitmennya terhadap dirinya sebanyak dua kali.

Meskipun ia telah meminta maaf kepada rekan-rekan setimnya dan menerima kemungkinan dijatuhkannya sanksi dari federasi, ia menegaskan bahwa dirinya tidak berniat pensiun dari sepak bola internasional dan masih bersedia membela Portugal.