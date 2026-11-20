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Bayern Munich tampaknya juga mengincar pemain lini serang Jerman yang melejit di bawah asuhan Jürgen Klopp dalam pencarian pemain sayap kiri baru.

Sudah bukan rahasia lagi bahwa Bayern Munich ingin memperkuat sisi kiri lini serang untuk musim depan dengan mendatangkan pelapis bagi Luis Diaz yang tak kenal lelah dan kini hampir kembali bermain setelah cedera.

Seperti dilaporkan media Munich, tz, klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu kini juga disebut melirik talenta baru lini serang Jerman, Derry Scherhant dari SC Freiburg. Namanya masuk daftar kandidat potensial bersama pemain seperti Rio Ngumoha (Liverpool), Oskar Pietuszewski (Porto), dan Eli Junior Kroupi (Bournemouth).

Namun, kedua klub sejauh ini disebut belum menggelar pembicaraan konkret mengenai kemungkinan transfer. Scherhant, yang kabarnya mungkin memiliki klausul pelepasan dalam kontraknya, juga disebut masuk radar banyak klub lain.

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Pemain berusia 24 tahun itu menjadi salah satu pemain yang paling diuntungkan dalam pemusatan latihan kedua di bawah pelatih timnas Jerman, Klopp. Ia melengkapi penampilan gemilangnya dalam kemenangan 5-0 atas Belanda dengan gol pertamanya untuk timnas pada penampilan keempatnya. "Keduanya jago main bola, astaga!" puji Klopp kemudian tentang Scherhant dan rekan sayapnya, Brajan Gruda.

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Di klub mana saja Derry Scherhant bermain saat masih muda?

Padahal, untuk waktu yang lama, karier besar tampak jauh dari jangkauan Scherhant. Sebagai pemain kelahiran Berlin, ia lama tak dilirik klub-klub besar seperti Hertha dan Union semasa muda . Sebaliknya, pemain Freiburg saat ini harus berjuang di klub-klub yang lebih kecil untuk mencoba menarik perhatian, antara lain SC Charlottenburg, Tennis Borussia Berlin, FC Viktoria 1889 Berlin, dan Berliner Sport-Club.

"Saya tahu bagaimana rasanya ketika tidak bermain semasa muda, ketika diabaikan," kata Scherhant tentang perjalanan kariernya dalam konferensi pers bersama timnas Jerman beberapa hari lalu. Mencetak gol di Olympiastadion Berlin, kampung halamannya, membuatnya "sangat bahagia".

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Selama masa pandemi Covid-19, ia harus berjuang keras agar bisa menjalani latihan tambahan karena banyak lapangan ditutup. "Setiap hari saya memanjat pagar, menggiring bola, lalu berulang kali menembak ke gawang. Meski masa pandemi Covid-19 berat bagi semua orang, dari segi sepakbola masa itu sangat membantu saya," katanya suatu kali kepada Sport Bild. "Kalau petugas ketertiban memeriksa salah satu lapangan, kami tinggal pindah ke lapangan lain. Kedua fasilitas itu berdampingan," ceritanya kepada Sports Illustrated.

Setelah lima tahun membela Hertha Berlin, Scherhant akhirnya bergabung dengan SC Freiburg pada 2025. Di sana, dalam waktu singkat ia menjadi pemain inti yang tak tergantikan bagi pelatih SC Julian Schuster, lalu tak lama kemudian menjadi pemain timnas.