"Dia harus kembali ke Feyenoord, begitu kata mereka. Namun, yang terpenting, dia justru tidak boleh kembali."

Dalam Voetbalpraat mereka membahas Tjark Ernst, yang kerap mendapat kritik sebagai kiper Feyenoord. Menurut Maarten Wijffels, kemungkinan menjadikan Justin Bijlow kembali sebagai pilihan utama sama sekali bukan solusi.

"Setiap tahun selalu ada saja masalah dengan kiper di Feyenoord. Benar, kan? Yang satu dianggap punya kekurangan, yang lain disebut begini atau begitu," kata Wijffels mengawali analisisnya tentang jajaran kiper klub asal Rotterdam yang banyak diperbincangkan itu.

"Lihat saja Justin Bijlow sekarang, setelah meninggalkan Feyenoord. Apakah kebetulan dia tidak pernah cedera lagi? Itu bukan kebetulan, kan?" tanya jurnalis sepakbola itu. "Dia sudah lepas dari tekanan negatif yang selalu ada di sana. Sekarang dia bermain dalam pertandingan demi pertandingan."

"Saya juga pernah menemuinya di Italia. Saya melihatnya bermain sebagai kiper. Dia berada di tempat yang tepat," ujar Wijffels, yang menilai mantan kiper Feyenoord itu tampil baik bersama Genoa. "Kadang ada yang bilang: dia harus kembali ke Feyenoord. Justru dia jangan kembali ke Feyenoord."

"Tidak, sungguh. Ini hasil yang luar biasa baginya. Dia pun bisa membangun karier dengan bermain secara beruntun," tambah Wijffels tentang Bijlow, yang meninggalkan Feyenoord tahun lalu.

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Rekannya, Rypke Bakker, menimpali. "Ernst perlu sekali saja melakukan penyelamatan seperti Wellenreuther saat melawan Ajax, ketika lawan sudah berhasil melewatinya. Juga seperti Bijlow saat melawan Bayern München di Liga Champions. Ernst perlu sekali saja mencatat clean sheet dan semoga mendapat kepercayaan diri."

Ernst juga tidak tampil meyakinkan bersama Feyenoord pada Minggu saat menghadapi sc Heerenveen, yang menang 5-3. Untuk saat ini, kiper asal Jerman itu tampaknya masih mendapat kepercayaan Giovanni van Bronckhorst, meski hal itu bisa berubah setelah jeda internasional.