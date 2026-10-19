Sem Steijn mencetak dua gol untuk Feyenoord saat menghadapi Telstar pada Sabtu, sehingga ia menjadi pembahasan dalam Vandaag Inside pada Senin. Johan Derksen menilai gelandang itu bisa berguna bagi tim asal Rotterdam tersebut, asalkan dimainkan dengan cara yang tepat.

"Dia sudah membuktikannya di FC Twente. Dia mencetak banyak gol dan bermain bagus. Robin van Persie memperlakukannya dengan memalukan dan mengkritiknya habis-habisan," kata Derksen mengawali analisisnya tentang Steijn.

Valentijn Driessen menyinggung bahwa Steijn menjadi kapten Feyenoord musim lalu. "Itu bukan salahnya," balas Derksen. "Konyol, bukan, menjadikan pemain baru yang masih muda sebagai kapten?"

"Kalau pelatih memintamu menjadi kapten, kamu tidak akan bilang 'tidak'," timpal René van der Gijp. "Tidak. Tapi Van Persie berkali-kali mencoret Steijn tanpa ampun. Seolah-olah dia sama sekali tidak bisa bermain sepakbola. Sementara putranya selalu boleh masuk sebagai pemain pengganti," lanjut Derksen.

Driessen melanjutkan, "Pelatih yang sekarang sebenarnya melakukan hal yang persis sama." Ia merujuk kepada Giovanni van Bronckhorst, pelatih kepala di De Kuip sejak musim panas lalu. "Dia juga menempatkan Steijn di bangku cadangan."

"Pelatih bebas menentukan itu. Tapi saya pikir, jika Steijn diberi kepercayaan, Anda akan mendapatkan pemain yang sangat bagus. Sebagai gelandang, dia berada di jajaran pencetak gol terbanyak," ujar Derksen, yang tetap melihat masa depan bagi Steijn di Feyenoord.

"Bisa jadi. Dia sudah pernah menjadi pencetak gol terbanyak. Dia sudah membuktikannya," kata Driessen, merujuk pada musim 2024/25, ketika Steijn menjadi pencetak gol terbanyak Vriendenloterij Eredivisie bersama FC Twente dengan 24 gol.