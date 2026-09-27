Joey Veerman kembali ke tim nasional Belanda setelah absen lama. Di bawah Ronald Koeman, dia tak lagi mendapat panggilan selama dua tahun, tetapi pelatih timnas Xavi Hernández langsung memanfaatkan gelandang tersebut. Melawan Serbia (menang 2-1), pemain asal Volendam itu tampil luar biasa, dan hal itu juga dilihat Rafael van der Vaart.

Pada Euro 2024, Veerman memainkan laga yang dramatis melawan Austria (kalah 3-2) dan ditarik keluar setelah lebih dari setengah jam. Setelah itu, dia tak lagi mendapat undangan ke timnas Belanda selama dua tahun.

“Dalam hal umpan, dia by far yang terbaik. Hanya saja tempo permainannya sering kali terlihat sedikit lebih lambat, tetapi sekarang dia membuktikan di Borussia Dortmund bahwa dia membutuhkan langkah itu untuk kembali mengambil langkah dalam perkembangannya,” nilai Van der Vaart kepada NOS.

Mantan pesepakbola itu melihat Veerman terangkat oleh level Bundesliga dan rekan-rekan setimnya di Dortmund. “Setiap bolanya terukur dan punya kecepatan yang tepat. Semua orang bisa berbalik badan ketika Veerman mengirim bola.”

“Saya benar-benar merasa dia adalah pemain Xavi. Dia benar-benar akan sering jadi starter,” prediksi Van der Vaart soal peran Veerman di tim nasional Belanda. Theo Janssen juga melontarkan pujian untuk gelandang berusia 27 tahun itu.

“Cara bermain yang diinginkan Xavi, dengan mengirim bola-bola diagonal, itu sangat dikuasai Veerman. Dia bisa mengirim bola luar biasa di antara lini dan bolanya begitu keras. Dengan begitu, Anda punya meter tambahan untuk memutar badan dan mempercepat. Saya paham kenapa Xavi menganggapnya penting,” kata Janssen.

“Sergio Busquets juga sebenarnya tidak terlalu cepat,” ujar pria asal Arnhem itu, membandingkan Veerman dengan mantan gelandang Spanyol tersebut. “Tetapi dia juga selalu mengopernya ke warna yang tepat,” tutupnya.