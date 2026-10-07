Hanya tinggal menunggu waktu sebelum Givairo Read menjalani debutnya di tim nasional Belanda. Hal itu diperkirakan jurnalis Voetbal International Lentin Goodijk, seperti ia sampaikan dalam podcast VI ZSM.

Belanda U-21 menjalani kualifikasi Piala Eropa yang sangat sulit, tetapi masih boleh berharap untuk tampil di putaran final. Pada Selasa, posisi kedua di grup nyaris saja berhasil diamankan, sehingga tim asuhan pelatih Michael Reiziger melaju ke play-off.

Saat ditanya pemain mana yang paling mengejutkannya secara positif pada periode internasional kali ini di Belanda U-21, Goodijk menjawab: “Kalau melihat pertandingan-pertandingannya, saya rasa misalnya Givairo Read benar-benar paling menonjol.”

“Itu terlihat dari kecerdikannya, kedewasaannya, saat menghadapi duel atau mundur selangkah karena tahu bola tetap akan datang ke kakinya. Namun juga dari keputusan-keputusan yang tepat saat menguasai bola di bawah tekanan, dan duel-duel penting yang harus ia menangkan, memang ia menangkan. Dia juga punya kekuatan fisik untuk itu.”

“Dari situ juga terlihat bahwa dia sudah punya puluhan pertandingan di level tinggi atas namanya, termasuk di Liga Champions. Ini pemain yang pada suatu saat benar-benar akan mengambil langkah ke tim nasional Belanda.”

“Tentu saja dia agak kurang beruntung karena di posisinya ada dua pemain di depannya, yakni Denzel Dumfries dan Jurriën Timber, yang mungkin termasuk lima bek kanan terbaik di dunia. Jadi, coba saja menembus tim itu”, ujar Goodijk.

Namun, menurut Goodijk, Read bukan satu-satunya pemain berbakat di tim tersebut. “Kees Smit tentu juga bisa disebut. Dan mungkin Dies Janse akan terus berkembang untuk masa depan. Sean Steur sekarang untuk pertama kalinya kami lihat di Belanda U-21. Dia juga langsung mengikuti dengan sangat mudah. Jadi, secara individu memang ada banyak talenta di grup ini, hanya saja mereka secara kolektif belum bisa tampil baik. Dan itu sekarang juga mulai bertambah.”