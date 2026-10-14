Luis Henrique, pengacara Jorge Jesus, melancarkan serangan keras kepada Cristiano Ronaldo, di tengah krisis yang memanas antara kapten timnas Portugal dan pelatihnya, yang turut membayangi lanskap sepak bola di negara tersebut.

Henrique melontarkan kritik tajam kepada bintang Al Nassr Saudi, dengan menilai bahwa tindakan serta obsesinya terhadap sejumlah angka kini berdampak negatif pada citra yang dipegang publik atas segala hal yang ia persembahkan sepanjang kariernya.

Pengacara Jesus mengatakan dalam pernyataan yang dikutipsitus Tribuna: "Cristiano Ronaldo, dengan tindakan, perilaku, dan obsesinya terhadap sejumlah angka, berhasil mewujudkan sesuatu yang tidak mampu diwujudkan oleh satu pun pesaingnya, yaitu merusak kemampuan kami untuk mengingat semua hal baik yang telah ia berikan kepada kami."

Ia menambahkan: "Ia semakin mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mengatakan apa yang ingin ia dengar, dan makin menjauh dari mereka yang mengatakan apa yang perlu ia dengar."

Henrique menutup bagian serangannya ini dengan ungkapan yang mencolok, katanya: "Inilah takdir para dewa dan para tiran; mereka berakhir sendirian di Gunung Olympus, dikelilingi cermin."

Pernyataan Henrique tidak hanya sebatas mengkritik perilaku Ronaldo, tetapi ia juga mengungkap alasan keputusannya berhenti menulis di surat kabar "Record", dengan menjelaskan bahwa kapten Portugal itu memiliki saham besar di perusahaan "Medialivre", pemilik surat kabar tersebut.

Ia berkata: "Di tengah bentrokan antara Ronaldo dan Jorge Jesus, dan dengan demikian antara dia dan saya, tidak akan benar, bahkan akan menjadi hal yang memalukan, jika saya terus bekerja sama dengan perusahaan yang ia miliki dan menerima bayaran darinya. Tidak ada kemerdekaan berpikir tanpa kemerdekaan finansial."

Ia melanjutkan: "Mereka yang menyampaikan pendapat tentang kekuasaan seharusnya tidak menjadi bawahan dari kekuasaan yang mereka kritik. Saya lebih memilih bebas dari belenggu ini, agar tidak ada seorang pun yang merasa mampu menjatuhkan konsekuensi apa pun kepada saya."

Henrique mengakhiri sikapnya dengan berkata: "Kebebasan yang hanya dijalankan ketika tidak menuntut biaya apa pun itu disebut oportunisme, dan saya tidak pernah menulis dengan dorongan oportunisme."

Perlu diingat bahwa krisis antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus dimulai pada periode jeda internasional terakhir, setelah kapten Portugal itu memprotes cara pelatihnya memperlakukan dirinya pada pertandingan melawan Norwegia di UEFA Nations League.

Menurut versi Ronaldo, ada kesepakatan untuk mengatur menit bermainnya karena kondisi fisiknya, namun ia dikejutkan oleh permintaan pelatih agar ia melakukan pemanasan pada babak kedua tanpa akhirnya memainkannya dalam pertandingan, yang ia anggap sebagai pelanggaran atas kesepakatan di antara mereka.

Perselisihan itu meningkat setelah Ronaldo meninggalkan pemusatan latihan timnas sebelum laga melawan Denmark, kemudian melontarkan pernyataan yang menuduh Jesus tidak menepati janjinya, sembari menegaskan pada saat yang sama kesiapannya menerima sanksi apa pun yang dijatuhkan kepadanya.

Menyusul kepergiannya dari pemusatan latihan, Federasi Sepak Bola Portugal membuka proses disipliner terhadapnya dan mengumumkan penangguhan sementara atas dirinya.







