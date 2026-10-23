"Dia akan mencari pembalasan": Rodri memanaskan El Clasico dengan pesan berapi-api untuk Real Madrid

Para pemain Barcelona berharap bisa memenangi laga El Clasico melawan Real Madrid pada Minggu mendatang, serta melebarkan jarak menjadi 9 poin di puncak klasemen jika meraih kemenangan, dalam duel yang memiliki arti besar bagi tim Catalan tersebut, yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk memperkuat posisinya di hadapan rival tradisionalnya.

Gelandang Barcelona, Rodri, berbicara dalam pernyataan kepada jaringan "DAZN" mengenai duel yang dinanti-nanti ini, yang akan menjadi El Clasico pertamanya dalam kurun waktu hampir 7 tahun, karena penampilan terakhirnya melawan Real Madrid terjadi pada musim 2018-2019, saat ia masih menjadi pemain di skuad Atletico Madrid.

Rodri menyinggung Jose Mourinho, pelatih Real Madrid, dengan memuji kepribadiannya yang kuat dan pendekatan kepelatihannya, sembari menunjukkan perbedaan antara filosofinya dan gaya yang diusung Barcelona.

Gelandang itu berkata: "Kami tahu bahwa ia adalah pelatih dengan kepribadian yang kuat. Ia sosok yang sangat tegas, dan memiliki filosofi yang sangat jelas. Ia selalu meningkatkan level persaingan di dalam timnya, dan ia punya gaya yang berbeda dari gaya kami."

Rodri menegaskan bahwa Barcelona memperkirakan laga yang sulit melawan Real Madrid, yang akan memasuki pertandingan dengan ambisi meraih kemenangan dan membalas hasil-hasil terakhirnya di El Clasico, sembari menunjukkan bahwa tim Kerajaan itu hanya menang dalam dua pertandingan dari 7 duel terakhir antara kedua rival, yang memberinya dorongan ekstra menjelang laga Minggu nanti.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Ia menambahkan: "Kami memperkirakan Real Madrid akan mengerahkan segala kemampuannya. Mereka telah menang dalam dua pertandingan dari 7 laga El Clasico terakhir, dan akan mencari pembalasan."

Pemain Barcelona itu tidak mengabaikan kegagalan terakhir timnya melawan Paris Saint-Germain, tetapi ia menekankan bahwa hal itu tidak akan memengaruhi ambisi tim atau keinginannya untuk terus meraih kesuksesan, seraya menegaskan para pemain tetap berpegang pada mentalitas kompetitif mereka menjelang duel yang dinanti ini.

Rodri menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa motivasi di dalam tim Catalan terus berlanjut, dengan mengatakan: "Kami datang setelah kegagalan di Paris ini, tetapi kami tetap mempertahankan mentalitas dan keinginan untuk terus meraih hal-hal besar."