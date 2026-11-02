Di usia 50 tahun, ayah Jude Bellingham mencetak tujuh gol bersejarah

Mark Bellingham, ayah dari bintang Inggris Jude Bellingham, menjadi sorotan setelah mencetak tujuh gol dalam penampilan perdananya bersama timnas veteran Inggris di atas 50 tahun, menutup akhir pekan istimewa bagi keluarga tersebut yang juga diwarnai penampilan gemilang kedua putranya, Jude dan Jobe.

Mark, "50 tahun", tampil di lini serang saat menghadapi timnas Republik Irlandia dalam laga yang digelar Sabtu lalu di Cambridgeshire, dan mencetak 6 gol di babak pertama, sebelum menambah satu gol lagi serta memberikan satu assist di babak kedua, berkontribusi pada kemenangan Inggris dengan skor 13-1.

Laga ini menjadi penampilan perdana Mark dengan seragam timnas Inggris, setelah ia menerima panggilan pertamanya untuk membela timnas The Three Lions, meski memiliki perjalanan panjang di sepak bola non-profesional yang mencatatkan 22 klub selama 17 tahun, di antaranya Leamington dan Bromsgrove Sporting, serta mengenakan seragam Cheltenham Town dan Newport County di akhir tahun 1990-an.

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Mark pensiun dari sepak bola pada tahun 2019, tetapi ia terus ambil bagian dalam turnamen-turnamen veteran, sebelum akhirnya memutuskan untuk kembali ke lapangan menghadapi Irlandia.

Pencapaiannya ini melengkapi akhir pekan yang luar biasa bagi keluarga Bellingham, setelah Jude mencetak gol ke-50 bersama Real Madrid dalam kemenangan 3-0 atas Racing Santander, sementara adiknya Jobe menampilkan performa apik bersama Borussia Dortmund menghadapi Bayern Munich, dalam laga yang berakhir imbang 2-2, menurut surat kabar Mirror.

Jobe mendapat pujian dari sejumlah analis yang menilai bahwa ia tampil dengan laga terbaiknya bersama Dortmund sejak kepindahannya ke Jerman 15 bulan lalu, tetapi ia tidak mampu mencetak gol setelah wasit menganulir upayanya akibat pelanggaran yang dilakukan rekan setimnya, Carney Chukwuemeka.

Sebelumnya, Jude dan Jobe pernah memuji peran ayah mereka dalam mendukung keduanya selama awal perjalanan karier sepak bola mereka di kota Birmingham, di mana Mark selalu hadir dalam perjalanan mereka hingga mencapai level tertinggi permainan ini.

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