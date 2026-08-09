Kabar pernikahan bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, dengan tunangannya Georgina Rodriguez memicu kehebohan, ketika ribuan penggemar berbondong-bondong memenuhi jalanan Funchal di Madeira, Sabtu kemarin, karena mengira prosesi pernikahan itu benar-benar akan digelar.

Namun pada akhirnya diketahui bahwa peristiwa itu terkait dengan pernikahan pasangan lain, sementara reaksi Ronaldo sendiri justru menambahkan sentuhan jenaka pada kisah ini.

Bintang Al Nassr Arab Saudi itu menanggapi unggahan surat kabar "Jornal da Madeira" di "Instagram" dengan menggunakan emoji yang menunjukkan tawa terbahak-bahak, yang muncul setahun setelah pengumuman pertunangannya dengan Georgina, yang ia temui pada 2016.

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Sementara itu, saudari kandungnya, Elma Aveiro, menanggapi hal ini dengan lebih serius, dan bertanya melalui platform yang sama: "Mengapa orang-orang itu mengira Ronaldo akan menikah tanpa pernah mengumumkannya sendiri?".

Sebelumnya, Ronaldo pernah menyebutkan bahwa pesta pernikahannya tidak akan menjadi acara besar-besaran, seraya menegaskan bahwa Georgina lebih menyukai acara yang intim, hal yang membuka pintu bagi spekulasi mengenai kemungkinan digelarnya pernikahan rahasia jauh dari sorotan, menurut jaringan "RMC" Prancis.

Meski demikian, sejumlah spekulasi di Madeira masih menyebutkan bahwa pernikahan Ronaldo dan Georgina mungkin akan digelar pada musim panas ini, dan barangkali dalam beberapa hari mendatang.

Rumor ini semakin menguat setelah sejumlah laporan mengungkapkan pemesanan 25 taksi berjendela gelap, sementara sumber lain menyebutkan bahwa pernikahan mungkin akan digelar "pekan depan".

Dengan demikian, pemandangan berkumpulnya penggemar di jalanan Funchal mungkin akan terulang pada akhir pekan depan, tetapi kali ini pertanyaannya tetap: apakah kedua mempelai benar-benar Ronaldo dan Georgina, ataukah Madeira akan merayakan pernikahan pasangan tak dikenal lainnya?