Di tengah polemik kepergian Hossam Hassan, koordinator media timnas Mesir mengundurkan diri

Mohamed Morad, koordinator media timnas Mesir senior, resmi mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatannya hari Kamis ini, setelah 5 tahun menjalani tugas di dalam departemen media Mesir, dimulai sejak era pelatih Portugal Carlos Queiroz hingga staf kepelatihan saat ini yang dipimpin Hossam Hassan dan saudaranya Ibrahim.

Pengunduran diri Morad datang di saat masa depan Hossam Hassan bersama timnas Mesir diselimuti kontroversi, menyusul perselisihan pribadi yang belakangan menjadi sorotan media antara direktur teknik tersebut dan mantan istrinya, Dan Adam, bertepatan dengan laporan-laporan pers yang menyebutkan bahwa federasi sepak bola telah mulai mengkaji sejumlah opsi alternatif sebagai antisipasi melakukan pergantian di pucuk staf kepelatihan, tanpa adanya keputusan resmi hingga kini mengenai kelanjutan Hossam Hassan atau kepergiannya.

Morad mengunggah pernyataan melalui halaman resminya di situs media sosial "Facebook", di mana ia mengumumkan keputusannya untuk pergi setelah pemikiran yang panjang, seraya menegaskan bahwa ia telah mengerahkan upaya maksimalnya untuk menyajikan sisi media timnas dengan cara yang istimewa sepanjang tahun-tahun lalu, meskipun ia bekerja sendirian di banyak momen penting.

Mohamed Morad mengatakan: "Setelah pemikiran yang panjang, saya memutuskan untuk meninggalkan jabatan koordinator timnas Mesir senior sepak bola setelah 5 tahun, dimulai dari Queiroz hingga periode terbaik, terpenting, dan paling sukses bersama Kapten Hossam dan Ibrahim Hassan, yang saya harapkan mendapat dukungan dari para pejabat pada periode mendatang jika mereka ingin membangun timnas yang kuat".

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Ia menambahkan: "Saya berusaha dan berjuang sekuat tenaga untuk menyajikan sisi media timnas secara istimewa, saya bekerja sendirian sepanjang tahun-tahun ini, yang terpenting di antaranya adalah turnamen Piala Afrika di Maroko, serta turnamen terpenting dan terbaik dalam karier saya dan karier timnas serta rakyat Mesir, yaitu Piala Dunia, dan mendapat pujian dari FIFA atas kerja media turnamen tersebut, serta telah dikirimkan email khusus mengenai hal ini, meskipun saya bekerja sendirian, padahal semua timnas lain memiliki setidaknya 4 koordinator media".

Morad melanjutkan dengan menyampaikan terima kasih kepada sejumlah pejabat yang berkontribusi atas keberadaannya di jabatan tersebut, seraya berkata: "Semua keberhasilan dan dukungan untuk timnas Mesir dan si kembar, dan saya berterima kasih kepada banyak orang yang menjadi alasan keberadaan saya di tempat ini, di antaranya Ahmed Diab, Gamal Allam, Mohamed Yehia Lotfy, Walid El-Attar, Ola El-Shafei, dan Abdel Fattah Abdel Moneim, saya berterima kasih kepada orang-orang terhormat di dewan direksi".

Mantan koordinator media timnas Mesir itu menarik perhatian dengan pesan tajam yang ia tujukan kepada salah satu pejabat di dalam federasi sepak bola, di mana ia menutup pernyataannya dengan berkata: "Satu hal terakhir yang saya sampaikan kepada orang yang terpinggirkan di federasi sepak bola.. saya bertahan terpaksa karena Anda dan saya pergi dengan kehendak saya sendiri".