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Barcelona terus berburu talenta muda dari sepak bola Afrika. Klub itu kini memantau Ibrahim Konte, pemain timnas Senegal U-17, selama penampilannya di Piala Dunia U-17 yang tengah berlangsung di Qatar. Ia menjadi nama terbaru yang menarik minat direksi olahraga klub Katalan tersebut setelah mereka sukses merekrut pemain Mesir Hamza Abdel Karim dan pemain Belgia Jesse Bisiwu.

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Menurut laporan surat kabar Senegal "Dsports" yang dikutip oleh harian Katalonia "Sport", Barcelona memantau perkembangan Konte dari dekat. Sang pemain mencuri perhatian lewat penampilannya bersama timnas kelompok umur Senegal dan kini masuk daftar talenta yang diminati sejumlah klub besar Eropa.

Minat terhadap pemain Senegal itu tidak hanya datang dari Barcelona. Newcastle United dari Inggris, Villarreal dari Spanyol, dan Club Brugge dari Belgia juga ikut memantau bakatnya, berkat performa yang ia tunjukkan bersama timnas negaranya serta kemampuan teknis yang membuatnya menjadi incaran pemandu bakat klub-klub Eropa selama turnamen di Qatar.

Barcelona Ulangi Kisah Hamza Abdel Karim

Pemantauan terhadap Konte merupakan bagian dari kebijakan Barcelona untuk menemukan talenta muda di berbagai belahan dunia dan memanfaatkan turnamen internasional kelompok umur guna mengenali pemain berpotensi besar, sebelum klub-klub pesaing bergerak agresif untuk mendapatkan jasa mereka dan nilai pasar mereka melonjak.

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Piala Dunia U-17 kini menjadi salah satu agenda penting bagi direksi olahraga Barcelona. Turnamen ini memberi para pemandu bakat klub kesempatan menyaksikan sejumlah talenta paling menjanjikan saat berhadapan dengan tim nasional dan aliran sepak bola yang berbeda, sekaligus membantu mereka menilai kemampuan para pemain dalam atmosfer persaingan yang ketat.

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Klub Katalan itu sebelumnya sudah memetik hasil dari pemantauan mereka pada edisi lalu Piala Dunia U-17 di Qatar pada 2025, setelah berhasil merekrut penyerang Mesir Hamza Abdel Karim dan winger Belgia Jesse Bisiwu, dua nama yang menarik perhatian petinggi Barcelona selama turnamen tersebut.

Strategi ini bertumpu pada pemilihan pemain yang memiliki ruang berkembang yang besar, lalu memasukkan mereka secara bertahap ke dalam sistem pembinaan klub. Dengan begitu, mereka dapat beradaptasi dengan gaya bermain Barcelona dan berpeluang menembus tim utama di masa depan apabila berhasil membuktikan kemampuan.

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Siapa Ibrahim Konte, Target Baru Barcelona?

Ibrahim Konte lahir pada 23 September 2009 dan memiliki tinggi badan 178 sentimeter. Ia bernaung di akademi Gambinos Stars Africa yang berlokasi di Banjul, ibu kota Gambia, meski membela timnas Senegal di level kelompok umur.

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Pemain muda ini piawai menjalankan peran menyerang, terutama sebagai playmaker. Ia juga menonjol berkat kualitas teknik dan kemampuan mengontrol bola, serangkaian keunggulan yang menjadikannya salah satu nama menjanjikan yang dipantau klub-klub Eropa selama Piala Dunia U-17.

Konte tidak masuk skuad timnas Senegal yang menjuarai Piala Afrika U-17 2026. Namun, ia berhasil meyakinkan pelatih kepala Lamine Sané selama pemusatan latihan, sehingga mendapat kesempatan tampil di Piala Dunia kali ini dan mengenakan nomor punggung 10 bersama timnas negaranya.

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Senegal tergabung di Grup F Piala Dunia U-17 bersama Kroasia, Kuba, dan Tajikistan. Turnamen ini menjadi kesempatan penting bagi sang pemain untuk membuktikan kemampuannya di hadapan pemandu bakat klub-klub Eropa sekaligus memperbesar peluangnya bergabung dengan salah satu tim yang berminat mendapatkan jasanya.

Persaingan Eropa dan Hambatan Kepindahan ke Barcelona

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Meski Barcelona tertarik pada talenta Senegal ini, persaingan untuk merekrutnya tidak akan mudah. Ada Newcastle United yang memiliki kekuatan finansial besar, ditambah pengalaman Villarreal dan Club Brugge dalam menemukan dan mengembangkan talenta Afrika serta memberi mereka kesempatan naik ke level yang lebih tinggi.

Turnamen yang berlangsung hingga 13 Desember mendatang memberi kesempatan tambahan bagi petinggi Barcelona untuk memantau sang pemain dan mengumpulkan lebih banyak informasi mengenai potensi teknis serta kemampuannya berkembang, sebelum mengambil langkah resmi terkait masa depannya.

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Namun, kepindahan Konte ke sepak bola Spanyol menghadapi kendala penting terkait regulasi FIFA tentang transfer pemain di bawah umur antarnegara. Sang pemain baru akan berusia 18 tahun pada September 2027, sehingga setiap upaya untuk merekrutnya terikat pada ketentuan yang mengatur transfer pemain di bawah umur.

Dengan demikian, Barcelona telah menetapkan talenta Afrika baru untuk dipantau di Piala Dunia U-17, setelah sukses menemukan Hamza Abdel Karim dan Jesse Bisiwu pada edisi sebelumnya. Langkah ini mencerminkan konsistensi klub Katalan tersebut dalam berinvestasi pada talenta belia sebelum mereka menjadi target utama klub-klub besar Eropa.