Diego Simeone, pelatih Atletico Madrid, mengakhiri perdebatan seputar kemungkinan tampilnya pemainnya, Julian Alvarez, dalam laga besok menghadapi Sevilla, meski absen dari sesi latihan.

Surat kabar Sport memuat pernyataan Simeone dalam konferensi pers, di mana ia berkata, "Saya paham bahwa semua pertanyaan akan berkisar soal Alvarez, meski klub sudah tegas dan jelas dalam segala hal yang telah dijelaskan."

Ia melanjutkan, "Saya masih pada sikap yang sama, saya menunggu dari sisi teknis agar bisa membantunya dan agar ia terus menjadi salah satu elemen penting bagi kami, dan sudah jelas bahwa ia tidak akan hadir besok."

Pelatih asal Argentina itu ditanya soal lini serang ideal Atletico Madrid pada musim ini, dan ia menjawab singkat, "Julian Alvarez dan Sorloth."

Namun penyerang asal Norwegia itu masih mengalami cedera, dan Simeone berkata, "Ketiadaannya merugikan kami dan berdampak lebih besar karena situasi Julian. Tim berusaha, melalui kerja kolektif, mencari solusi untuk sampai ke situasi yang memungkinkan kami menggetarkan gawang."

Mengenai dampak keriuhan seputar Alvarez terhadap penampilan Atletico, ia berkomentar, "Para pemain bekerja dengan sangat baik. Tim tampil bagus menghadapi Malaga dan Villarreal. Besok kami ingin tampil dengan baik, dan saya tidak melihat hal itu memengaruhi kami."

Ia menutup, "Saya tidak punya banyak hal untuk dijelaskan soal Alvarez, dan sejak saat Julian kembali berlatih bersama kami, kami akan memberinya apa yang selalu kami berikan kepadanya agar ia merasa sebagai pemain penting, sebagaimana adanya bagi tim kami."

Demikianlah pelatih asal Argentina itu mengakhiri pernyataannya soal masa depan penyerangnya, sembari menegaskan kesiapannya untuk bekerja mengembalikan Alvarez ke performa terbaiknya, begitu ia kembali berlatih.

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