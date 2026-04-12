Di sela-sela pertandingan derby tim cadangan... Tribun Barcelona mempertemukan Flick dan Hamza Abdelkarim

Pemain Mesir, Hamza Abdelkarim, absen dalam laga tim cadangan Barcelona melawan Espanyol, yang berakhir dengan kemenangan Barça 3-1 di Stadion Johan Cruyff.

Pertandingan tersebut dihadiri oleh sejumlah bintang tim utama untuk mendukung tim cadangan, di mana pelatih Hans Flick, bersama duo Ronald Araujo dan Lamine Yamal, hadir di tribun penonton.

Abdulkarim hanya menonton pertandingan dari tribun, karena absen akibat cedera, sementara Barcelona berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 3-1.

Perlu dicatat bahwa debut resmi pemain tersebut bersama Barcelona cadangan terjadi dalam pertandingan Liga Divisi Kedua U-21 melawan Huesca, di mana ia langsung meninggalkan jejak dengan mendapatkan tendangan penalti dan mencetak gol, dalam pertandingan yang tidak dimenangkan Barcelona, namun menjadi momen spesial dalam karier sang pemain.

Sejak pertandingan tersebut, pemain yang dipinjamkan dari Al Ahly Mesir ini telah tampil dalam beberapa pertandingan, namun ia belum berhasil mempertahankan performa menonjol yang ditunjukkannya pada debutnya.

Pemain tersebut tampil sebagai starter di semifinal Copa del Rey U-21 di kota Lugo, sebelum penampilannya terakhir selama 30 menit dalam pertandingan kekalahan melawan Dam pada 21 Maret lalu, sebelum ia mengalami cedera.

Dari La Masia ke tribun penonton... Apa yang terjadi dengan Hamza Abdel Karim?