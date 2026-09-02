Di samping Salah: Bintang Tottenham mendesak untuk hengkang ke Trabzon

Pemain asal Brasil, Richarlison, menekan klubnya Tottenham, agar dapat pindah ke klub Turki Trabzonspor.

Trabzonspor tengah menjalani periode buruk dari sisi hasil, setelah kalah 0-4 dari klub Hungaria Ferencvaros, pada leg kedua kualifikasi Liga Europa, serta membuang 5 poin dalam 3 laga pertama di Liga Turki.

Jurnalis Turki, Yagiz Sabuncuoglu, menulis melalui akunnya di situs X, "Richarlison telah mencapai kesepakatan lisan dengan Trabzonspor."

Ia menambahkan, "Pemain Brasil itu ingin pindah ke Trabzonspor, dan menekan klub Inggrisnya, untuk menyetujui tawaran yang diajukan oleh klub Turki tersebut."

Pada saat yang sama, situs "The Athletic" menyebutkan bahwa Richarlison, yang berusia 29 tahun, menghadapi masa depan yang tidak jelas bersama Tottenham, setelah gagalnya kesepakatan yang diusulkan untuk kepulangannya ke Everton.

Klub Trabzon juga telah melakukan upaya yang tidak berhasil untuk merekrut Richarlison selama 24 jam terakhir.

Setelah upaya mereka yang gagal, belum jelas apakah Trabzonspor akan melakukan upaya lain untuk mendatangkan pemain tersebut atau tidak.

Meskipun batas akhir bursa transfer di Inggris telah berakhir, klub-klub Turki masih dapat merekrut pemain, hingga hari Jumat mendatang.

Jika Richarlison hengkang ke Trabzon, ia akan bermain berdampingan dengan pemain Mesir Mohamed Salah, yang bergabung dengan klub Turki tersebut, setelah perjalanan legendarisnya bersama Liverpool.

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