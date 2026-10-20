Di tengah badai, dan setelah 48 jam polemik wasit yang dipicu oleh laga Real Madrid kontra Sevilla, Fran Soto, Presiden Komite Teknis Wasit, tampil untuk mengakhiri keriuhan.

Dari markas Komite Olimpiade Spanyol di Madrid, dengan nada percaya diri yang nyaris menantang, Soto membela para wasitnya empat hari jelang El Clasico, menegaskan bahwa mereka adalah yang terbaik di dunia, dan bahwa kesalahan selalu ada dan akan tetap ada, apalagi kini kita berada di pekan El Clasico.

"Wasit Kami yang Terbaik di Dunia"

Fran Soto menghadiri sebuah forum tentang perwasitan pada hari Selasa ini di Madrid, dan di sana ia menyampaikan pesan langsung kepada siapa pun yang mengkritik perwasitan Spanyol, menurut "Mundo Deportivo" Spanyol.

Soto berkata: "Ya, saya rasa musim ini berjalan dengan baik dari sisi perwasitan. Mungkin ada beberapa tayangan yang bisa ditafsirkan beragam, tapi saya yakin level para wasit sudah bagus".

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Ia menambahkan: "Saya yakin rata-rata level mereka adalah yang terbaik di dunia. Setiap wasit mampu memimpin pertandingan apa pun. Kami percaya pada komite dan semua orang yang bekerja di dalamnya. Saya pernah mengatakannya sebelumnya, bahwa mereka yang terbaik di dunia, dan saya menegaskannya kembali".

Dengan kata-kata ini, Soto menutup pintu bagi segala keraguan atas kapabilitas para wasitnya, meski mengakui adanya tayangan-tayangan yang memicu kontroversi.

Ketika ditanya soal perang media yang dilancarkan media dan klub-klub terhadap para wasit setelah setiap pekan, khususnya apa yang terjadi di Santiago Bernabeu, jawaban Soto tegas.

Ia berkata: "Kami harus fokus pada pekerjaan kami, bekerja, bekerja, lalu bekerja. Di luar ruang lingkup pekerjaan kami, setiap klub, pelatih, atau pemain berhak menyampaikan apa yang mereka anggap pantas. Kami menerima berbagai pendapat, tetapi kami harus menjauhkan diri dari segala tekanan yang terkadang mungkin ditimpakan kepada kami, dan mengabdikan diri pada hal yang kami kuasai: perwasitan".

Ia menambahkan: "Kami jauh dari segala keriuhan media. Kami tahu ini pekan El Clasico, yang selalu menyedot perhatian media besar, tapi kami bekerja untuk memastikan para wasit tampil sebaik mungkin".

Ada Kesalahan dan Akan Ada Kesalahan

Dalam sebuah pengakuan yang langka, Presiden Wasit itu tidak membantah adanya kesalahan, bahkan menganggapnya sebagai bagian hakiki dari sepak bola.

Ia menjelaskan: "Saya berusaha mengasingkan diri, kalau tidak, semuanya akan jadi gila. Kalau Anda mendengarkan apa yang dikatakan di sana-sini, Anda tidak akan bisa hidup. Kesalahan pernah terjadi, masih terjadi, dan akan terjadi. Kesalahan adalah bagian tak terpisahkan dari olahraga. Kami punya perangkat yang membantu kami meminimalkannya sebisa mungkin, tapi itu adalah sesuatu yang harus dijalani para wasit".

Ia menegaskan bahwa komite menggelar seminar perwasitan setiap pekan dan menuntut banyak hal dari para wasit karena mereka hidup di dunia profesional yang tuntutannya sangat tinggi.

Eskalasi Baru: Sevilla Meminta Rekaman VAR

Dalam perkembangan baru dari kasus ini, Soto mengungkap bahwa sore ini ia akan menerima delegasi dari klub Sevilla yang dipimpin oleh presiden klub di markas Federasi Spanyol di Las Rozas.

Delegasi Andalusia itu menuntut untuk melihat rekaman teknologi video asisten (VAR) atas insiden yang terjadi antara Arda Guler dan pemain Sevilla, Peque, selain insiden-insiden lain yang terjadi pada hari Minggu lalu selama laga Real Madrid kontra Sevilla di Bernabeu, yang menyulut polemik perwasitan menjelang El Clasico.



