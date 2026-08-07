Klub Inggris Liverpool mengajukan tawaran resmi kepada Paris Saint-Germain senilai 115 juta euro untuk mendapatkan winger asal Prancis Bradley Barcola, dalam sebuah langkah eskalasi setelah beberapa hari negosiasi penjajakan, menurut laporan surat kabar Prancis "L'Equipe".

Langkah serius

Dengan semakin dekatnya batas penutupan bursa transfer musim panas yang tinggal 3 pekan lagi, Liverpool memutuskan untuk beralih ke konfrontasi langsung, meski rincian tawaran terkait nilai tetap, variabel, dan bonus tambahan belum diungkapkan.

Penolakan Paris

Menurut surat kabar tersebut, Paris Saint-Germain diperkirakan akan menolak tawaran itu, karena manajemen Paris menaikkan batas tuntutan mereka hingga lebih dari 150 juta euro sebagai nilai dasar, setelah sebelumnya menegaskan bahwa pemain tersebut tidak dijual.

Perubahan sikap ini muncul setelah Barcola, 23 tahun, menolak memperpanjang kontraknya yang berakhir pada 2028, sehingga membuka pintu bagi kepergiannya.

Langkah ini sejalan dengan filosofi trio pimpinan (Al-Khelaifi, Campos, Enrique) yang berulang kali menyatakan menolak mempertahankan pemain mana pun yang ingin pergi.

Pesan strategis

Tawaran ini membawa dua pesan: pertama kepada Paris bahwa minat dari Inggris itu nyata dan bukan sekadar manuver, dan kedua kepada sang pemain yang telah mencapai kesepakatan awal dengan Liverpool mengenai syarat-syarat pribadinya, untuk meyakinkannya akan keseriusan upaya tersebut.