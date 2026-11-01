Di media Catalunya: Mengapa Raphinha tidak memberontak atas "penghinaan" Ancelotti?

Alfredo Martínez, jurnalis olahraga sekaligus komentator sepak bola di radio "Onda Cero" Spanyol, melancarkan serangan terhadap Carlo Ancelotti, pelatih kepala timnas Brasil, karena caranya menangani Raphinha, serta pemanggilannya yang berulang kali meskipun pemain tersebut mengalami cedera selama periode jeda internasional, dengan menilai bahwa kinerja pelatih asal Italia itu sejak menangani Brasil telah merugikan Barcelona secara signifikan.

Martínez mengatakan, dalam sebuah artikel di surat kabar "Sport" Catalan, hari Minggu ini, bahwa persoalannya bukan tentang masa lalu Ancelotti yang gemilang bersama Madrid dan keterikatannya yang kuat dengan Real Madrid selama bertahun-tahun, melainkan tentang fakta dan angka sejak ia menangani timnas Brasil, dengan menjelaskan bahwa Raphinha kembali dalam kondisi cedera pada tiga kali terakhir ia bergabung dengan timnas negaranya.

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Penulis itu menunjukkan bahwa pemanggilan Raphinha pada April lalu, sebelum Piala Dunia, membuat Barcelona kehilangan jasanya pada babak gugur melawan Atletico Madrid di Copa del Rey dan Liga Champions Eropa, sebelum sang pemain kembali dari Piala Dunia juga dalam kondisi cedera.

Ia menambahkan bahwa Raphinha, yang sedang tampil dengan level luar biasa dan menjadi sorotan sebagai pencetak gol dan bintang besar di Liga Spanyol, sebelum periode jeda internasional pertama musim ini, kembali lagi dalam kondisi cedera, dan tidak mampu memainkan satu pertandingan penuh pun sejak kepulangannya.

"Mengapa Tidak Memberontak?"

Martínez tidak membebaskan penyerang Barcelona itu dari tanggung jawab, meski dengan kadar yang lebih kecil, dengan menilai bahwa ia merupakan salah satu pemimpin timnas Brasil dan seharusnya memiliki pengaruh terhadap Ancelotti serta jalur komunikasi langsung dengannya, sehingga memungkinkan dirinya menjelaskan bahwa pemanggilannya saat ini merugikannya secara olahraga dan dari sisi citranya di hadapan klub yang membayar gajinya.

Ia mengatakan bahwa anggota dan pendukung Barcelona sangat marah dan tidak mengerti mengapa Raphinha tidak mencoba memberontak terhadap pelecehan ini, sebelum menambahkan: "Saya mohon maaf kepada sang kapten Raphinha, karena saya mengaguminya, dan saya menganggapnya pemain yang sangat hebat serta tampil dengan level luar biasa bersama Barcelona, tetapi mungkin ia bisa melakukan sesuatu yang lebih adil terhadap klub yang membayar gajinya, terutama karena timnas Brasil hanya menjalani pertandingan persahabatan".

Di sisi lain, Martínez memahami keinginan Ancelotti untuk memanggil elemen-elemen terbaik yang tersedia dan menggali kemampuan maksimal mereka, tetapi ia menegaskan bahwa pertandingan persahabatan, secara khusus, seharusnya menjadi kesempatan bagi pelatih Italia itu untuk melihat bakat-bakat baru.

Penulis itu juga menyinggung pemanggilan Vinicius Junior, dengan menilai bahwa situasinya berbeda, karena ia sedang melewati periode penurunan level dan membutuhkan beberapa menit bermain, terutama karena ia terkena sanksi larangan bermain hingga akhir November, sehingga pemanggilan tersebut bermanfaat bagi pemain Madrid itu.

"Standar Ganda"

Martínez juga mengkritik "standar ganda" dalam penanganan terhadap klub-klub Brasil, dengan menunjukkan bahwa Ancelotti tidak memanggil satu pemain pun dari Palmeiras, berdasarkan permintaan Federasi Brasil, karena keterikatan tim tersebut dengan kompetisi liga lokal dan final Copa Libertadores.

Ia bertanya: "Bukankah Barcelona sedang menjalani separuh musim pada April lalu, ketika memainkan babak gugur Copa del Rey, termasuk semifinal melawan Atletico Madrid, serta perempat final Liga Champions Eropa melawan tim yang sama?".

Martínez menutup dengan seruan agar FIFA dan organisasi-organisasi internasional turun tangan untuk membatasi pemanggilan pemain selama periode pertandingan persahabatan, dengan menilai bahwa bergabungnya mereka dengan timnas pada Piala Dunia, babak gugur, dan Copa America adalah hal yang bisa dipahami, meski banyaknya pertandingan, "tetapi bepergian ke belahan dunia lain untuk menjalani pemusatan dan pertandingan persahabatan melawan lawan-lawan yang tidak familier, beserta perjalanan panjang dan kelelahan fisik yang menyertainya di tengah musim klub, adalah hal yang tidak sepatutnya dilanjutkan", menurut ucapannya.