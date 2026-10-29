Penyerang asal Brasil, Raphinha, akan terpaksa menempuh perjalanan sejauh 22 ribu kilometer dengan pesawat pulang-pergi untuk menjalani dua laga persahabatan bersama timnas Brasil melawan Jepang dan Singapura pada November.

Tak ada pengampunan dari sang pelatih Carlo Ancelotti, yang memanggil Raphinha untuk tampil dalam dua laga tersebut meski ada tanda tanya seputar urgensinya, menurut surat kabar "Sport" dari Catalan yang menilai bahwa pelatih berkebangsaan Italia itu "kembali menghukum Barcelona".

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Timnas Brasil akan bertolak ke kota Singapura untuk menghadapi Jepang pada Sabtu 14 November, kemudian timnas Singapura, sang tuan rumah yang menempati peringkat 149 dari 211 timnas dalam pembaruan terakhir ranking Federasi Sepak Bola Internasional, pada Selasa 17 November.

Hal itu secara praktis berarti pemain bernomor punggung 11 di Barcelona tersebut akan terpaksa menjalani perjalanan melelahkan lainnya, karena ia akan menempuh sekitar 22 ribu kilometer melalui udara untuk pulang-pergi.

Kewajiban-kewajiban baru bersama timnas Brasil ini datang pada saat Raphinha belum kembali ke level terbaiknya, setelah cedera otot yang dialaminya selama jeda internasional sebelumnya, ketika tampil bersama tim nasionalnya.

Pemain itu mengalami cedera pada 29 September di kota Brisbane, Australia, saat ia terpaksa meninggalkan lapangan di antara dua babak dalam laga persahabatan melawan Australia. Cedera tersebut memaksanya kembali lebih awal ke Barcelona, sementara timnas Brasil masih bersiap menjalani laga persahabatan ketiga melawan India di Kolkata.

Preseden yang Mengkhawatirkan

Pelatih Hansi Flick, Barcelona, dan para pendukung Catalan punya alasan untuk khawatir dengan pemanggilan baru ini, yang datang dalam salah satu jeda internasional terakhir pada tahun 2026. Preseden yang ada menimbulkan kekhawatiran, sebab Raphinha mengalami cedera dalam beberapa kesempatan sebelumnya ketika bersama timnas Brasil, yang menimbulkan kerugian besar bagi Blaugrana.

Apa yang terjadi pada Maret lalu masih membekas dalam ingatan Flick, ketika Raphinha mengalami cedera di Boston dalam sebuah laga persahabatan yang tidak terlalu penting bagi timnas Brasil, melawan Prancis.

Pemain itu saat itu absen membela Barcelona selama 5 pekan, dan tidak tampil dalam laga-laga sistem gugur ketika tim tersingkir dari Copa del Rey dan Liga Champions Eropa, di hadapan Atletico Madrid yang dilatih Diego Simeone. Kemudian penyerang asal Brasil itu mengalami cedera berulang selama Piala Dunia 2026, dan absen dalam laga tersingkirnya tim nasionalnya melawan Norwegia yang dimotori Erling Haaland.