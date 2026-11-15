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Alfredo Martinez, jurnalis dari media Katalan "Sport", melancarkan serangan tajam terhadap para pengkritik Lamine Yamal, bintang Barcelona dan timnas Spanyol, akibat kontroversi yang muncul terkait absennya dari laga melawan Republik Ceko.

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Ia menegaskan bahwa sang pemain tidak mengelak untuk bergabung dengan tim nasional, melainkan memang mengalami peradangan pada lutut dan penumpukan cairan di persendian, yang mendorong staf teknis untuk menangani kondisinya dengan hati-hati.

Martinez mengatakan bahwa pelatih kepala timnas Spanyol, Luis de la Fuente, terpaksa mengungkapkan kemarahannya dan berbicara dengan jelas mengenai gejala serta gangguan yang dialami sang pemain, seraya menjelaskan bahwa lututnya mengalami peradangan setelah sebuah gerakan dalam laga melawan Aston Villa, disertai adanya cairan di persendian.

Ia menambahkan, "Apa lagi yang dibutuhkan untuk penjelasan selain itu? Lamine Yamal tidak mengelak dari panggilan," seraya menilai bahwa absennya bintang Barcelona itu dari laga melawan Republik Ceko merupakan akibat dari kondisi fisiknya, bukan upaya darinya untuk menjauh dari tim nasional.

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Jurnalis Katalan itu mengkritik apa yang ia sebut sebagai pencarian terus-menerus terhadap kerumitan dan detail dalam situasi yang wajar, seperti mengistirahatkan para pemain menjelang laga-laga penting dan merawat mereka untuk memastikan mereka mencapai kondisi fisik terbaik yang mungkin, seraya menyebutkan bahwa sebagian pengkritik tidak mampu menikmati apa yang ditampilkan Yamal, karena ia tidak bermain untuk tim yang mereka dukung.

Martinez menilai bahwa Yamal mungkin merupakan pemain terbaik yang pernah dimiliki Spanyol dalam sejarahnya, atau bahwa ia berpeluang menjadi demikian, seraya menegaskan bahwa kemampuannya memberinya kesempatan untuk berkontribusi dalam meraih banyak gelar bagi tim nasional.

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Ia juga menilai bahwa ambisinya serta hasratnya yang terus-menerus untuk menang dan memecahkan rekor selaras dengan level permainannya yang luar biasa.

Martinez turut menyinggung hubungan antara Barcelona dan timnas Spanyol, seraya menyebutkan bahwa sejumlah pemain klub Katalan itu mengalami cedera selama periode pemanggilan terakhir, dan menggambarkan apa yang terjadi sebagai sesuatu yang kebetulan dan disayangkan.

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Ia mencontohkan cedera serius Gavi di Valladolid, ketika gelandang Spanyol itu merupakan elemen utama yang tak tergantikan dalam skuad tim nasional, seraya menegaskan bahwa ia tidak lagi menjadi pemain yang sama setelah cedera menyedihkan tersebut.

Ia menambahkan bahwa Lamine Yamal selalu mendapati dirinya berada di pusat badai bagi para pengkritiknya, alih-alih mendapatkan dukungan dan penghargaan yang membantunya merasa nyaman bersama timnas Spanyol, sebagaimana ia merasa nyaman bersama klubnya.

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Ia menilai bahwa sang pemain menjadi sasaran serangan yang tidak adil, meski telah menunjukkan komitmen terhadap tim nasional, termasuk mempercepat pemulihannya agar dapat tampil dalam laga-laga dan membantu Spanyol meraih gelar dunia keduanya.

Ia juga membela peran historis Barcelona dalam kesuksesan timnas Spanyol, dengan mengatakan bahwa fondasi tim nasional selalu mencakup para pemain klub Katalan itu, ketika Spanyol dinobatkan sebagai juara Piala Dunia atau Piala Eropa.

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Martinez mengkritik "standar ganda" yang dimiliki sebagian pengkritik Yamal, seraya menyebutkan bahwa mereka menuntut untuk memberikan suara bagi Kylian Mbappe dalam perlombaan pemain terbaik dunia, atau berulang kali mengabaikan absennya para pemain klub mereka dari pemanggilan timnas Prancis dan Uruguay, sebagai sindiran terhadap Real Madrid.

Penulis menutup dengan menegaskan bahwa alasan utama di balik kritik-kritik ini, menurut pandangannya, adalah keterikatan Yamal dengan Barcelona, seraya menilai bahwa klub dan sang pemain mewakili musuh abadi bagi sebagian kalangan penikmat sepak bola, sebelum menyampaikan pesan kepada sang bintang muda dengan mengatakan, "Maafkanlah mereka, Yamal, karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan."