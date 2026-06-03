Di Marzio membagikan kabar besar tentang masa depan Justin Bijlow

Justin Bijlow akan tetap menjadi penjaga gawang Genoa setelah jeda musim panas, demikian dipastikan oleh Gianluca Di Marzio. Jurnalis Italia tersebut melaporkan bahwa klub Serie A tersebut telah menggunakan opsi perpanjangan dalam kontrak kiper asal Belanda yang akan berakhir, sehingga Bijlow terikat kontrak hingga pertengahan 2029 bersama tim yang menempati peringkat keenam belas pada musim lalu.

Berbagai media Italia telah melaporkan pada akhir April bahwa Genoa berencana menawarkan kontrak baru berdurasi tiga tahun kepada Bijlow. Lebih dari sebulan kemudian, ternyata opsi dalam kontrak enam bulan yang ditandatangani pada Januari itu telah digunakan.

Bijlow (28) sering mengalami cedera saat membela Feyenoord dan pada akhirnya kalah bersaing dengan Timon Wellenreuther. Genoa menawarkan solusi dan mengikat kiper tersebut selama enam bulan pada awal tahun ini.

Kiper yang hengkang dari Feyenoord ini menutup musim dengan 16 penampilan. Berkat penampilan gemilang Bijlow, Genoa berhasil bertahan di Serie A.

Baru-baru ini juga ada kabar mengecewakan bagi Bijlow. Pelatih timnas Ronald Koeman tidak memasukkannya ke dalam skuad untuk Piala Dunia mendatang. Bart Verbruggen, Mark Flekken, dan Robin Roefs masuk dalam skuad final Piala Dunia.

Setelah Piala Dunia, Bijlow setidaknya akan tetap menjadi pemain Genoa, yang akan berkompetisi di level tertinggi Italia untuk tahun keempat berturut-turut.

Bijlow sedang menjalani petualangan pertamanya di luar negeri. Beberapa tahun lalu, ia hampir menandatangani kontrak dengan Southampton, tetapi setelah pemeriksaan medis dan keraguan yang muncul, transfer ke Inggris itu akhirnya batal.