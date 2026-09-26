Laga perdana Zinedine Zidane di bangku cadangan timnas Prancis tidak berlalu begitu saja, setelah ia membawa "Les Bleus" meraih kemenangan atas Turki dengan skor 1-0, Jumat malam kemarin, di UEFA Nations League. Namun, penampilan yang ditunjukkan tim tersebut tidak meyakinkan media Eropa, yang menilai bahwa pelatih baru itu masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan.

Zidane, yang sudah lama dinanti untuk menakhodai timnas Prancis, telah mencapai hal terpenting dalam penampilan perdananya setelah menghindari jebakan Turki. Namun, citra positif dari kemenangan itu meredup akibat cedera Kylian Mbappe, di samping penampilan yang oleh pers Eropa disebut sulit dan hanya meyakinkan sebagian, sebagaimana dikutip surat kabar "L'Equipe" asal Prancis.

"Awal yang sulit" bagi Zidane

Surat kabar "AS" asal Madrid memberi judul laporannya dengan "Awal yang sulit bagi Zidane", merujuk pada laga pertama pelatih asal Prancis itu bersama timnas, sosok yang menjalani tahun-tahun terbaik dalam kariernya sebagai pemain dan pelatih bersama Real Madrid, serta membawa tim meraih tiga gelar Liga Champions Eropa secara beruntun pada tahun 2016, 2017, dan 2018.

Meski kemenangan Prancis sebagian besar tertutupi oleh cedera Mbappe, yang mengalami masalah pada lutut setelah mencetak satu-satunya gol dalam laga tersebut pada menit ke-54 hingga ia harus absen selama sisa periode jeda internasional, surat kabar itu menegaskan bahwa Zidane "menjalani laga pertama yang rumit, setelah Prancis mengalami kesulitan menguasai pertandingan, sebelum akhirnya kesulitan meski unggul jumlah pemain".

"AS" menambahkan: "Zidane masih punya banyak pekerjaan. Prancis menampilkan babak pertama yang sangat kurang berani".

"Laga yang tidak mudah"

Surat kabar "Sport" mengambil pendekatan yang sama, menegaskan bahwa "laga di Stadion Kocaeli tidak mudah bagi Prancis", terutama setelah keluarnya kapten timnas, yang "memberi dampak pada kondisi mental para pemain".

Di Jerman, surat kabar "Bild" menyoroti apa yang mereka sebut sebagai "awal yang penuh emosi" bagi pelatih asal Prancis itu, sekaligus menegaskan bahwa "Prancis kesulitan cukup lama di Turki".

Meski dengan kesulitan yang dihadapi timnas Prancis, surat kabar itu menyebutkan bahwa "para pemain Prancis bersikap tenang" pada momen-momen krusial.

Tanda-tanda perbedaan dari era Deschamps

Adapun surat kabar "Fotomac" asal Turki tidak hanya menyoroti posisi Prancis, dengan menyebutkan bahwa "Prancis adalah timnas terbaik kedua di dunia setelah Spanyol", tetapi pada saat yang sama menilai bahwa penampilan yang ditunjukkan tim itu "tidak istimewa, dan tidak begitu berpengaruh".

Dalam analisisnya terhadap laga tersebut, surat kabar Turki itu mengamati beberapa ciri dari gaya baru yang berusaha diterapkan Zidane, dengan menilai bahwa hal itu mulai terlihat berbeda dari pendekatan yang dulu diterapkan Didier Deschamps.

Surat kabar itu menjelaskan: "Para pemain bergerak dengan lebih terhubung. Para pemain sayap tidak lagi sekadar menunggu di sisi lapangan. Jarak antara lini tengah dan lini serang menjadi lebih dekat".

Surat kabar itu menambahkan: "Yang terpenting, alih-alih menunggu Mbappe atau Dembele untuk menciptakan peluang, tim itu kini mencoba menciptakan peluang sendiri".

Ujian baru menanti Zidane

Zidane memiliki kesempatan cepat untuk mengirimkan pesan yang berbeda dalam penampilan keduanya bersama timnas Prancis, saat menghadapi Belgia pada hari Senin, dalam laga yang akan membuat pelatih berusia 54 tahun itu kembali berada di bawah sorotan media dan para suporter, demi mencari indikasi yang lebih jelas tentang sentuhannya bersama "Les Bleus".