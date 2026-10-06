Di malam perpisahan, Messi pergi dengan membawa 5 rekor bersama Argentina yang sulit dipecahkan

Dalam hitungan jam, satu lembaran dari sejarah sepak bola Argentina akan ditutup, di Buenos Aires, di mana Lionel Messi, yang berusia 39 tahun, akan memainkan laga terakhirnya bersama tim nasional negaranya menghadapi Benin.

"Si Kutu" akan menjalani laga internasionalnya yang ke-208, dan berharap bisa menambahkan satu gol terakhir ke dalam koleksi golnya bersama "Albiceleste" (125 gol).

Setelah itu, akan tiba waktunya untuk memikirkan kehidupan tanpa Messi, meskipun pemilik nomor 10 yang legendaris itu akan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan.

Jaringan TyC Sports menyebutkan bahwa Messi akan meninggalkan 5 rekor bersama tim nasional Argentina, yang nyaris mustahil dipecahkan dalam tahun-tahun mendatang, kecuali muncul Messi baru.

Pertandingan berikutnya ARG Friendlies 19.00 BEN

Rekor pertama: 125 gol bersama tim nasional (dan angka ini masih bisa bertambah malam ini), di mana Messi kemungkinan besar akan tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Argentina untuk waktu yang lama.

Pesaing terdekatnya dari para pemain yang masih aktif adalah Lautaro Martinez, yang baru mengoleksi 42 gol.

Adapun rekor kedua: 207 laga internasional, dan tak lama lagi angkanya akan mencapai 208.

Messi memegang rekor jumlah laga internasional terbanyak dalam sejarah Argentina, dengan pesaing terdekatnya adalah Javier Mascherano (147) dan Angel Di Maria (145), tetapi keduanya telah pensiun dari sepak bola internasional.

Rekor ketiga adalah: Messi memegang rekor jumlah penampilan terbanyak di Piala Dunia (34 laga).

Sementara rekor keempat: jumlah gol terbanyak (21 gol) bersama tim nasional Argentina di Piala Dunia.

Dan terakhir rekor kelima: Messi berbagi dengan Luis Suarez rekor jumlah gol terbanyak yang dicetak di kualifikasi Piala Dunia zona Amerika Selatan.

Pemain Argentina dan Uruguay itu masing-masing mengoleksi 31 gol, sementara pesaing terdekat mereka (Marcelo Moreno Martins (22), Hernan Crespo (19), Alexis Sanchez (20), Edinson Cavani (17)) sudah tidak lagi bermain untuk tim nasional mereka.