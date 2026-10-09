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FBL-KSA-NASSR-DIRIYAHAFP
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Di malam penebusan diri: Ronaldo pimpin Al Nassr menang telak atas Al Diriyah

Match report
C. Ronaldo
Al Nassr FC vs Al Diriyah
Al Nassr FC
Al Diriyah
Saudi Pro League
Portugal
Arab Saudi

"Si Global" mendekati puncak klasemen

Kristiano Ronaldo, kapten Al Nassr, berhasil memulihkan reputasinya setelah krisis yang menimpanya baru-baru ini di timnas Portugal, usai memimpin timnya meraih kemenangan telak atas Al Diriyah.

Al Nassr menang atas Al Diriyah dengan skor 3-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya pada hari Jumat ini, di Stadion Al Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, pada pekan kedelapan Liga Roshn.

Sebelum pertandingan dimulai, para suporter berupaya memberikan dukungan kepada Ronaldo, dengan menyerukan namanya, serta mengangkat spanduk khusus untuknya, setelah krisis yang terjadi antara dirinya dan pelatih Jorge Jesus di timnas Portugal.

Ronaldo membalas kebaikan itu dengan cara terbaik, dengan membuka keunggulan Al Nassr pada menit ke-23 pertandingan, setelah winger asal Prancis Kingsley Coman melepaskan tembakan keras yang ditepis kiper Walid Abdullah, sebelum bola sampai kepadanya di depan gawang yang kosong.

Pemain Portugal lainnya, gelandang Sami Costa, menambah gol kedua pada menit ke-35 pertandingan, setelah mengubah umpan silang yang dikirim rekan senegaranya Joao Felix dari tendangan sudut menjadi gol lewat sundulan kepala.

Pada menit ke-77 pertandingan, Coman berhasil mencetak gol ketiga untuk "Al Alami", setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper Walid Abdullah.

Kemenangan ini menambah koleksi poin Al Nassr menjadi 19, menempati peringkat kedua di klasemen Liga Saudi, terpaut selisih gol di belakang Al Qadsiah yang memuncaki klasemen.

Namun Al Nassr dan Al Qadsiah bisa saja turun peringkat, jika Al Hilal atau Al Ittihad berhasil memenangi pertandingan El Clasico yang mempertemukan keduanya, besok Sabtu, di Stadion Kingdom Arena di ibu kota Saudi, Riyadh.

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