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Dalam sebuah malam sepak bola yang tak terlupakan di Stadion Wembley, Harry Kane memimpin timnas Inggris meraih kemenangan dramatis atas Spanyol dengan skor 3-2, setelah ia sendiri membuka keunggulan, untuk mengirim pesan kuat kepada Real Madrid, yang isinya: akulah penyerang yang kalian lewatkan karena menunggu Mbappe.

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Pada saat semua orang membicarakan kemenangan Inggris dan terputusnya rentetan kemenangan beruntun Spanyol, perbincangan di Madrid justru berbeda: bagaimana jika sang mesin gol ini mengenakan jersey putih?

Kane membuka keunggulan dalam laga Minggu antara Spanyol dan Inggris, yang berakhir dengan kemenangan Inggris 3-2, untuk sekali lagi menegaskan bahwa dirinya adalah penyerang terbaik di dunia saat ini. Gol itu bukan sekadar gol dalam laga persahabatan, melainkan sebuah unjuk kekuatan, pesan yang jelas kepada setiap orang yang meragukan kemampuannya, dan kepada Real Madrid yang sebenarnya bisa mendatangkannya.

Penyerang Inggris itu tengah menampilkan level permainan terbaiknya sepanjang masa. Ia telah mencetak 54 gol tahun ini, 42 di antaranya bersama Bayern Munich dan 12 bersama timnas Inggris, meraih Ballon d'Or untuk pertama kalinya dalam karirnya, dan memainkan peran sentral dalam keberhasilan Bayern Munich meraih treble bersejarah, serta dalam kemenangan-kemenangan timnas Inggris yang mengukuhkan posisinya sebagai salah satu tim nasional terbaik di dunia sejak kedatangan Thomas Tuchel.

Program Spanyol terkenal "Carrusel Deportivo" membahas topik gagalnya kepindahan Kane ke Real Madrid, dengan menganalisis penampilan brilian Harry Kane sepanjang musim, terutama perkembangannya sebagai penyerang murni, yang terlihat jelas dalam laga melawan Spanyol, ketika ia menjadi titik tumpu yang di atasnya Tuchel membangun seluruh serangan Inggris.

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Orang pertama yang menyampaikan pendapatnya adalah Kiko Narvaez, yang mengakui bahwa Kane adalah penyerang murni terbaik yang bermain sepak bola dalam empat atau lima tahun terakhir, dengan berkata: "Setelah Benzema, orang yang akan saya serahkan tongkat estafetnya adalah Harry Kane, tanpa ragu."

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Karena semua alasan ini, seandainya Kiko Narvaez menjadi presiden Real Madrid, ia pasti akan berupaya mendatangkan penyerang Tottenham kala itu tanpa ragu, dengan berkata: "Seandainya saya memiliki uangnya, dan mengingat kepergian Benzema, saya pasti akan memanfaatkan kesempatan untuk mendatangkannya karena ia akan memberi kami lima tahun sepak bola yang luar biasa."

Kemudian Antonio Romero menyinggung bahwa mereka sebenarnya bisa mendatangkannya di masa lalu, tetapi transfer itu tidak terjadi karena mereka menanti kedatangan Mbappe, dengan berkata: "Ancelotti ingin menuntaskan langkah ini, tetapi hal itu tidak mungkin dilakukan karena kami berada di musim panas di mana kami berusaha menggaet Mbappe."

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Dengan kata lain, Real Madrid melewatkan kesempatan untuk mendatangkan Harry Kane karena mereka ingin menunggu kepergian Mbappe dari Paris Saint-Germain, dengan berkata: "Itulah sebabnya Kane tidak berada di Real Madrid."

Kemudian Rafa Alkorta menyinggung bahwa mereka juga mendatangkan Jude Bellingham pada tahun itu dan menghabiskan lebih dari 100 juta untuk gelandang Inggris tersebut, dengan berkata: "Saya rasa itu adalah musim panas ketika kami semua mengira Harry Kane adalah pemain Real Madrid tanpa ragu."

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Oleh karena itu, meskipun Ancelotti menilai Harry Kane sebagai tambahan yang luar biasa bagi Real Madrid, dewan direksi lebih memilih menunggu satu tahun lagi, dan pada tahun berikutnya mereka mendatangkan Kylian Mbappe. Dan hari ini, setelah golnya ke gawang Spanyol dan kepemimpinannya membawa Inggris menang 3-2, semua orang di Madrid bertanya-tanya: apakah penantian itu sepadan dengan semua harga ini?