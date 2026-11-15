Di luar lingkaran keputusan: Barcelona kehilangan kendali atas Araujo

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Barcelona mulai mencari bek tengah baru di bursa transfer, setelah lini belakang tidak menampilkan performa yang diharapkan di bawah kepemimpinan Hans Flick. Hal itu terlihat jelas pada beberapa pertandingan dan mendorong manajemen olahraga untuk bergerak demi memperkuat tim sebelum paruh kedua musim ini.

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Arah ini bukanlah kejutan, mengingat Deco selaku direktur olahraga Barcelona menghabiskan waktu cukup lama musim panas lalu untuk mencari bek guna memperkuat lini belakang, namun Flick pada akhirnya memutuskan untuk tidak merampungkan transfer tersebut, sehingga tim melanjutkan musim dengan opsi yang tersedia, kendati lini pertahanan membutuhkan kedalaman lebih. Dampak dari keputusan ini tidak berhenti pada ketiadaan rekrutan bek baru, melainkan meluas hingga kepergian Ronald Araujo secara pinjaman ke Liverpool, sehingga Barcelona mendapati dirinya hanya memiliki empat bek tengah. Meski jumlah ini tampak cukup secara teori, catatan cedera yang berulang pada Andreas Christensen membuat keputusan tersebut penuh risiko, dan hal itu terbukti setelah bek asal Denmark tersebut terpaksa absen selama satu bulan tambahan.

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Arraola mengeluarkan versi terbaik Araujo

Sebaliknya, bek asal Uruguay itu tampil dengan level istimewa sejak kepindahannya ke Anfield, setelah pelatih Liverpool Andoni Iraola memberinya kepercayaan yang dibutuhkan, sehingga ia tampil kuat dengan cara yang tidak diduga banyak orang akan secepat ini. Meski lebih banyak bermain di posisi bek sayap ketimbang bek tengah, ia berhasil tampil mencolok dan mendapat pujian dari para pendukung Liverpool.

Menurut yang dimuat surat kabar Marca, persoalannya tidak lagi sebatas level teknis, karena manajemen olahraga klub Inggris itu secara serius mengkaji pengaktifan klausul pembelian pemain tersebut musim panas mendatang, di tengah keyakinan atas apa yang ia tampilkan sejak kedatangannya. Tampaknya Liverpool kini terbuka untuk mempertahankan bek asal Uruguay itu secara permanen, setelah ia membuktikan kemampuannya memberi nilai tambah bagi tim.

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Nasib Araujo di tangannya sendiri: Barcelona di luar lingkaran keputusan

Yang menarik dari sikap Barcelona adalah bahwa klub tidak menempatkan kepulangan Araujo sebagai salah satu prioritasnya, baik selama bursa transfer musim dingin pada Januari, maupun dalam perencanaan untuk musim mendatang. Persoalannya tidak harus berkaitan dengan ketidakinginan klub memulangkan pemainnya, melainkan lebih terkait dengan hilangnya kendali atas masa depan sang pemain, setelah keputusan akhir menjadi bergantung pada sikap Liverpool dan pemain itu sendiri.

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Sebab jika klub Inggris itu memutuskan mengaktifkan opsi pembelian, dan Araujo setuju untuk bertahan bersama mereka, maka Barcelona tidak akan memiliki jalan apa pun untuk memulangkan beknya, dan itu adalah kemungkinan yang didukung oleh indikasi saat ini, terutama karena sang pemain merasa bahagia dalam petualangan barunya, setelah mendapatkan kesempatan bermain dan kembali ke level yang biasa ia tunjukkan.

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55 juta euro menentukan masa depan Araujo

Kesepakatan yang terjalin antara kedua klub menetapkan hak Liverpool untuk membeli Araujo seharga 55 juta euro, dan jika klub Inggris itu membayarkan jumlah tersebut untuk mengaktifkan klausul tersebut, maka Barcelona tidak akan mampu mencegah terlaksananya transaksi itu atau memulangkan sang pemain, dan yang tersisa baginya hanyalah mencoba meyakinkan bek asal Uruguay itu untuk menolak tawaran Inggris tersebut. Namun upaya ini tampak rumit di tengah apa yang terjadi selama petualangan terakhirnya bersama Barcelona, selain situasi yang ia jalani saat ini di Liverpool.

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Angka-angka Araujo memperkuat posisi Liverpool

Level Araujo menjadi kejutan bagi banyak orang, bukan hanya karena kualitasnya, melainkan karena ia tidak membutuhkan waktu lama untuk beradaptasi dengan Liverpool. Ia tampil kuat sejak awal baik di sisi defensif maupun ofensif, dan berhasil mencetak dua gol selama bulan-bulan pertama petualangan barunya, sehingga memperkuat peluangnya untuk bertahan secara permanen. Menurut laporan tersebut, Liverpool siap membeli pemain itu saat ini, namun klausul pembelian hanya bisa diaktifkan di akhir musim, yang memaksa manajemen Inggris untuk menunggu sebelum mengambil keputusan resmi mengenai masa depannya.

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Terburu-buru merampungkan transaksi juga tampak tidak logis pada tahap ini, karena Liverpool lebih memilih memantau level Araujo selama bulan-bulan mendatang, untuk mengantisipasi penurunan performanya atau kemungkinan ia mengalami cedera yang bisa memengaruhi perhitungan untuk merekrutnya. Oleh karena itu, klub tidak akan mengambil keputusan akhirnya sebelum akhir musim, saat tiba waktu untuk mengaktifkan opsi pembelian, jika memang sudah mantap untuk mempertahankan bek asal Uruguay tersebut.

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