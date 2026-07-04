Di luar Liga Premier... City melepas pemain baru

Klub Manchester City secara resmi mengumumkan kepergian seorang pemain baru selama bursa transfer musim panas ini, sekaligus mendoakan kesuksesannya dalam petualangan barunya di luar Liga Premier.

City mengeluarkan pernyataan melalui situs resminya yang berbunyi: “Hari ini, Manchester City mengucapkan terima kasih kepada Nathan Aké, setelah ia meninggalkan klub ini setelah enam tahun penuh gelar di kota Manchester.”

Bek asal Belanda berusia 31 tahun itu pindah ke klub Fenerbahçe di Turki, setelah meninggalkan jejak gemilang selama era paling sukses dalam sejarah Manchester City.

Ake turut berkontribusi dalam meraih 12 gelar besar bagi Manchester City selama mengenakan seragam biru langit, termasuk empat gelar Liga Primer Inggris, satu gelar Liga Champions, satu gelar Piala Dunia Antarklub, dua gelar Piala FA, dua gelar Piala Liga Inggris, serta Community Shield dan Piala Super Eropa.

Ia juga memainkan peran penting selama musim treble bersejarah, yang dianggap sebagai yang terhebat dalam sejarah Manchester City.

Aki mengakhiri kariernya bersama klub dengan cara terbaik, setelah berkontribusi dalam meraih gelar Piala Liga Inggris dan Piala FA pada musim lalu.

Manchester City, yang akan memasuki era baru setelah kepergian manajer Pep Guardiola pada akhir musim lalu, baru-baru ini melepas sejumlah pemainnya, terutama Bernardo Silva dan John Stones.

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