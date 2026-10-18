Di luar dugaan: bagaimana absennya Raphinha justru berdampak positif bagi Barcelona?

Tanpa pemain Brasil Raphinha, yang kembali bermain menghadapi Real Betis, produktivitas gol di Barcelona menjadi lebih kolektif dari sebelumnya. Rodri berkata soal hal ini: "Kami semua penting. Kami tidak punya pemain yang bisa mencetak 50 atau 60 gol."

Kepergian Robert Lewandowski, Ferran Torres, dan Marcus Rashford pada musim panas lalu memunculkan kekhawatiran soal daya gedor Barcelona, terutama setelah upaya merekrut Julian Alvarez untuk mengisi posisi penyerang murni gagal terwujud.

Trio tersebut mencetak 54 gol pada musim lalu. Meski klub mendatangkan Anthony Gordon, Karim Adeyemi, dan Gabriel Jesus, tanda tanya tetap menggantung soal produktivitas serangan tim, menurut surat kabar "Sport" asal Catalunya.

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Namun keraguan itu cepat sirna, setelah tim besutan Hansi Flick mencetak 48 gol dalam 11 laga pertama mereka musim ini, terdiri dari 9 laga di LaLiga dan dua di Liga Champions, dengan rata-rata 4,3 gol per pertandingan.

Produktivitas mencolok ini datang meski tanpa Raphinha, kapten tim sekaligus pencetak gol terbanyaknya dengan 14 gol, yang absen pada dua pertandingan setelah jeda internasional karena cedera, sebelum akhirnya tampil hanya selama 20 menit saat kembali menghadapi Real Betis.

Dalam ketiadaan winger Brasil itu atau ketika ia tidak tampil sejak awal, kontribusi gol dari lebih banyak pemain Barcelona pun mencuat.

Dari 13 pemain berbeda yang sudah menggetarkan gawang musim ini, 5 di antaranya mencetak gol pertama mereka setelah jeda internasional, yakni dalam tiga pertandingan terakhir. Mereka adalah Anthony Gordon, yang mencetak dua gol, serta Dani Olmo, Jules Kounde, Rodri, dan Eric Garcia.

Para pemain Barcelona tampaknya menyadari bahwa persaingan musim ini menuntut tanggung jawab mencetak gol dibagi ke seluruh tim.

Di antara pemain tim yang sudah tampil musim ini, Gerard Martin, Pau Cubarsi, Marc Bernal, Andreas Christensen, dan Gavi masih belum mencetak gol. Hal yang sama berlaku bagi Hamza Abdelkarim dan Alejandro Balde, yang hingga kini baru tampil selama 12 menit, serta Brian Farinas dan Frenkie de Jong, yang belum tampil sama sekali.

Di luar Raphinha, nama Lamine Yamal mencuat setelah mencetak 24 gol pada musim lalu dan menjadi pencetak gol terbanyak tim.

Pemain muda itu terus menampilkan level yang mengesankan, dengan 9 gol dan 10 assist, sehingga mendekati pencapaian angka ganda dalam gol dan assist, serta memperkuat posisinya di antara pemain terbaik dunia, menjelang gala Ballon d'Or yang dijadwalkan pada 26 Oktober.



