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Tobias van den Elshout mengenang Klassieker antara Feyenoord dan Ajax (1-1) dengan perasaan campur aduk. Gelandang itu tampil mengesankan di De Kuip setelah masuk sebagai pemain pengganti pada awal pertandingan dan mendapat banyak pujian dari ESPN seusai laga. Namun, pemain Feyenoord itu sama sekali tidak puas.

Van den Elshout dimasukkan Giovanni van Bronckhorst setelah pertandingan berjalan sedikit lebih dari 20 menit untuk menggantikan Gjivai Zechiël yang cedera. Gelandang itu berkali-kali menunjukkan kemampuannya lewat pergerakannya dan nyaris mencetak gol setelah laga berjalan sedikit lebih dari satu jam, tetapi upayanya digagalkan kiper Ajax, Maarten Paes.

Seusai laga, Hans Kraay junior bertanya kepada Van den Elshout apakah ia baru saja memainkan pertandingan terbaiknya bersama tim utama Feyenoord. "Ya, saya rasa begitu. Saya pikir saya telah menunjukkan hal-hal bagus dan saya harus melanjutkannya dari sini."

Van den Elshout jelas merasa nyaman bermain di lini tengah. "Saya pada dasarnya seorang gelandang. Tahun lalu saya memang bermain dari sisi kiri, tetapi situasinya sangat berbeda, dengan gaya bermain yang berbeda. Saya pikir ini memang posisi saya."

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Menurut Van den Elshout, ia bisa bermain sebagai nomor 8 maupun nomor 10. "Pada dasarnya, keduanya. Saya bisa bermain sebagai nomor 10 dan menjelajah lapangan, tetapi itu bisa dilakukan baik sebagai nomor 10 maupun nomor 8."

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Meski mendominasi pertandingan, Feyenoord gagal mengamankan tiga poin di kandang, antara lain karena Nacho Ferri gagal mengeksekusi penalti pada menit ke-67. "Bola sudah berada di titik penalti, memberi Anda kesempatan untuk memenangkan pertandingan. Itu disayangkan. Kami mendukungnya dan selalu ada untuknya. Siapa pun bisa gagal menendang bola sesekali. Namun, tentu saja itu mengecewakan."

Meski demikian, Van den Elshout menilai penampilan melawan Ajax bisa menjadi awal masa yang lebih baik bagi Feyenoord. "Kami bekerja keras, itu yang pertama-tama harus dikatakan. Saya pikir kami bisa mendapatkan lebih dari pertandingan hari ini. Kami harus terus membangun dari sini."

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Dalam Klassieker, Kraay junior terkesan dengan kecepatan Van den Elshout, yang kemudian menjelaskan dari mana akselerasinya berasal. "Saya tahu saya punya akselerasi itu, tetapi tidak sering terlihat. Kaki saya panjang, jadi saya agak lambat saat mulai berlari. Namun, setelah mencapai kecepatan penuh dalam sepuluh hingga dua puluh meter, saya bisa melaju cukup jauh."

Ketika Kraay junior kemudian mengatakan Van den Elshout akan pulang dengan perasaan puas, sang reporter mendapat jawaban tegas. "Jujur saja, Hans? Tidak. Saya senang, bangga, dan bersyukur mendapat kesempatan bermain, tampil cukup lama, serta menunjukkan sisi baik dari diri saya. Namun, pada akhirnya saya selalu ingin menang dan sayangnya itu tidak terjadi hari ini."

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Terakhir, Kraay junior memberi tahu Van den Elshout bahwa analis ESPN Kenneth Perez dan Karim El Ahmadi juga terkesan dengan penampilannya. "Terima kasih, Tuan-tuan. Selalu menyenangkan mendapat pujian," jawab gelandang itu sambil tersenyum.