Hossam Hassan, pelatih kepala timnas Mesir, mengakhiri kontroversi yang mencuat dalam beberapa jam terakhir terkait pernyataannya tentang penjaga gawang Mesir, Mohamed El-Shenawy, dengan menegaskan bahwa ucapannya telah ditafsirkan secara keliru dan bahwa ia menyimpan segenap rasa hormat dan penghargaan kepada seluruh pemain.

Sang legenda sebelumnya sempat melontarkan kritik keras kepada Mohamed El-Shenawy, penjaga gawang Mesir, dalam konferensi pers yang mendahului laga melawan Angola yang berakhir imbang tanpa gol bagi Mesir, ketika ia berkata: "Mohamed El-Shenawy pada suatu periode sudah tamat, dan tidak bermain bersama klubnya, namun demikian ia kembali ke levelnya melalui timnas Mesir.. Bukan hanya dia, tetapi juga pemain-pemain lainnya."

Hossam Hassan meluruskan hal tersebut dalam konferensi pers khusus jelang pertandingan antara timnas Mesir dan Sudan Selatan, sekaligus membantah secara tegas kabar yang beredar soal upaya merendahkan kapten Al-Ahly itu.

Hossam Hassan mengatakan dalam pernyataannya: "Ucapan saya tentang pernyataan Mohamed El-Shenawy dipahami secara keliru, saya menghormati semua orang."

Pelatih kepala Mesir itu menjelaskan maksud sebenarnya, dengan berkata: "Saya mengatakan bahwa El-Shenawy saat itu mengalami cedera bahu dan saya tidak bermaksud merendahkan siapa pun, karena mereka semua adalah saudara dan anak-anak saya."

Hossam Hassan menegaskan posisi El-Shenawy di dalam timnas, seraya menambahkan: "El-Shenawy termasuk pemain yang mengabdikan diri kepada timnas dan kami memercayainya serta seluruh penjaga gawang."

Sang legenda menutup pesannya dengan menyampaikan salam kepada seluruh elemen timnas, dengan berkata: "Segenap penghargaan kepada pemain-pemain besar seperti Mohamed Hany, kepada mereka yang hadir, dan kepada pemain-pemain yang absen."

Penjelasan Hossam Hassan ini hadir untuk menutup pintu bagi berbagai penafsiran dan mengembalikan fokus penuh di dalam kamp timnas jelang menghadapi Sudan Selatan, di tengah upaya tim pelatih untuk menjaga stabilitas suasana dan kesatuan barisan di antara seluruh pemain.











