Pedro Sousa, Direktur Eksekutif surat kabar Portugal "Record", mengungkap kisah menarik di balik krisis antara Cristiano Ronaldo dan Jorge Jesus, pelatih timnas Portugal, setelah Ronaldo dilempar ke bangku cadangan pada pertandingan terakhir melawan Norwegia.

Ronaldo menyaksikan kemenangan Portugal atas Norwegia 2-1 di UEFA Nations League dari bangku cadangan, beberapa hari setelah tampil selama 65 menit menghadapi Wales.

Sousa menegaskan bahwa kapten Al Nassr itu telah mengerahkan upaya besar untuk memastikan sang pelatih mengemban tanggung jawab menakhodai timnas, sebelum situasi berubah berbeda dari apa yang telah disepakati kedua belah pihak sebelumnya.

Sousa menjelaskan bahwa Ronaldo dan Jesus mencapai kesepahaman bersama pada Agustus lalu, sebelum pengumuman daftar pemain timnas, yang mengatur penataan keikutsertaan bintang Portugal itu selama periode mendatang, serta tidak mengandalkannya di seluruh pertandingan, dalam kerangka kesepakatan yang mempertimbangkan kondisi pemain dan masa depan internasionalnya.

Menurut pernyataan Sousa melalui jaringan "Now Canal" Portugal, kesepakatan itu bukanlah rencana resmi yang diumumkan, melainkan sebuah kesepahaman antara kedua belah pihak mengenai pertandingan-pertandingan yang akan diikuti Ronaldo, di mana keduanya sepakat ia akan menjalani empat laga tertentu selama periode tersebut, dengan syarat mereka akan mengevaluasi kembali situasi di kemudian hari, untuk menentukan kemungkinan kembalinya Ronaldo ke timnas pada November mendatang.

Namun, Sousa mengisyaratkan bahwa Jesus mulai menyikapi berbagai hal secara berbeda dari yang telah disepakati sebelumnya, dengan menilai bahwa sang pelatih dituntut untuk menjelaskan alasan perubahan ini, terutama jika ia ingin berbicara mengenai sifat kesepahaman yang menyatukannya dengan Ronaldo sebelum pengumuman daftar pemain timnas, sebagai indikasi adanya perbedaan antara apa yang telah disepakati dan apa yang benar-benar terjadi.

Ia menambahkan bahwa Jesus menjanjikan Ronaldo kesempatan untuk tampil selama 30 menit, tetapi ia tidak menepati janji tersebut, yang menimbulkan tanda tanya mengenai cara pengelolaan kesepakatan antara kedua belah pihak, khususnya karena pemain itu, menurut penuturan Sousa, telah berperan dalam mendukung datangnya sang pelatih ke posisinya saat ini bersama timnas Portugal.

Sousa menekankan bahwa kesepahaman antara Ronaldo dan Jesus dibangun atas dasar penentuan sejumlah pertandingan yang akan diikuti oleh pemain, dengan menunda kepastian sikapnya terkait pemusatan latihan November ke waktu berikutnya, seraya menegaskan bahwa apa yang terjadi tidak sesuai dengan gambaran yang telah disusun kedua belah pihak pada Agustus, dan bahwa mengubah kesepakatan dengan cara seperti ini tampaknya bukan hal yang menyenangkan.

Perlu dicatat bahwa Ronaldo menolak untuk tetap berada di lapangan usai peluit panjang dan langsung menuju ruang ganti, pada saat seluruh anggota timnas dan para pemain menunggu untuk memberi salam kepada para suporter.