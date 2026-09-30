Kasus sang kapten Cristiano Ronaldo masih terus memicu perdebatan di kalangan sepak bola Portugal, seiring dengan rasa kecewa yang dirasakannya karena tidak ikut bermain bersama timnas negaranya pada laga melawan Norwegia sebelumnya, yang berakhir dengan kekalahan tim tersebut (2-1), di UEFA Nations League.

Ronaldo absen dari latihan timnas negaranya, kemarin Selasa, dengan alasan kembali ke hotel tempat menginap untuk melakukan beberapa latihan di ruang kebugaran.

Ketika timnas Portugal sedang menetap di tempat menginap mereka di kota Malmö, Swedia, yang terletak di perbatasan dengan Kopenhagen, Ronaldo menarik perhatian media Portugal. Setelah kehadirannya di lapangan Stadion Eleda setengah jam sebelum dimulainya latihan tim, Ronaldo memutuskan kembali ke hotel usai berbincang singkat dengan pelatih Jesus.

Di sisi lain, Jesus secara singkat menyinggung perbincangannya dengan sang bintang usai latihan, dengan mengatakan: "Saya berbicara dengan Cristiano Ronaldo setiap hari, setiap menit."

Media olahraga Portugal mengungkap pada malam kemarin Selasa, bahwa telah diadakan pertemuan darurat antara sang pelatih dan Cristiano Ronaldo, bahkan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proença, mengubah jadwalnya untuk mengunjungi timnas senior, dan mencoba meredam krisis antara keduanya.

Menurut yang dilaporkan jaringan Prancis "Foot Mercato", surat kabar Portugal "O Jogo" menegaskan sebagaimana diperkirakan, bahwa pemain Al-Nassr itu sangat kecewa atas jaminan Jesus kepadanya untuk bermain selama 30 menit, meski ia tidak beranjak dari bangku cadangan kecuali untuk pemanasan, yang membuat sang Don marah dan menyebabkan ketegangan suasana, lalu kedua pria itu berbicara di waktu berikutnya.

Surat kabar "A Bola" menyebutkan bahwa persoalan telah terselesaikan, dengan mengatakan: "Menurut informasi yang dihimpun surat kabar kami, perbincangan antara pelatih timnas dan kapten tim berjalan dengan baik dan meninggalkan kesan positif, serta kemungkinan besar akan meredakan ketegangan yang berlangsung sejak laga melawan Norwegia."

Hal yang sama berlaku pada surat kabar "Record", yang menyebutkan, seperti yang lainnya, bahwa situasi lebih tenang dan tidak menyebutkan adanya sanksi apa pun untuk sang pemain, dan dalam pernyataannya disebutkan: "Sang kapten dan pelatih berbicara secara empat mata pada malam Selasa dan mencapai kesepakatan terkait perdebatan seputar laga melawan Norwegia."

Sementara itu situs "Futebol" memuat informasi yang sama, tetapi menyampaikan sudut pandang yang lebih rinci, dengan mengatakan: "Jesus dan Cristiano Ronaldo kembali berbicara pada malam Selasa di sebuah hotel di kota Malmö, dan suasana seputar hubungan mereka telah mereda secara mencolok.

Menurut informasi yang dihimpun situs "Futebol", pertemuan empat mata terakhir ini — yang merupakan pertemuan kedua dari rangkaian panjang — turut berkontribusi meredakan ketegangan. Pada tahap ini, sebagian orang mengklaim bahwa perselisihan telah mereda, sementara yang lain menilai berlebihan jika dikatakan sudah berakhir. Yang pasti, keduanya menjadi lebih dekat setelah hari yang penuh gejolak yang diwarnai perdebatan.

Meski situasi telah tenang, Pedro Proença tetap bersikeras dengan keputusannya memajukan jadwal keberangkatannya ke Kopenhagen, di mana Presiden Federasi itu meninggalkan Lisbon larut malam kemarin, dan hari ini Rabu akan bertemu dengan Jesus dan Cristiano Ronaldo dalam pertemuan tertutup. Presiden Federasi ingin memahami apa yang sebenarnya terjadi, dan memastikan kebenaran penjelasan terkait peristiwa dalam beberapa jam terakhir."

Timnas Portugal bersiap menghadapi laga tandang melawan Denmark, besok Kamis, pada matchday ketiga UEFA Nations League.