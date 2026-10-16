Di balik keputusan: mengapa Flick mencoret Hamza Abdelkarim dari tim utama Barcelona?

Striker Mesir Hamza Abdelkarim pindah untuk berlatih bersama Barcelona Atletic, tim cadangan Barcelona, sebagai persiapan menghadapi Utebo besok, Sabtu, setelah hanya mendapatkan 12 menit bersama tim utama, menurut surat kabar "Sport" Katalunya.

Surat kabar tersebut menggambarkan keputusan itu sebagai "hasil yang sudah diperkirakan karena alasan-alasan yang jelas", setelah diskusi di dalam klub mengenai perlunya pemain tersebut mendapatkan lebih banyak menit bermain, setelah ia hanya tampil dalam dua periode singkat bersama tim utama.

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Surat kabar "Sport" menambahkan bahwa keputusan tersebut sejalan dengan keinginan pemain itu sendiri untuk mengutamakan tampil dalam pertandingan, terlepas dari tim mana pun. Surat kabar itu menilai Hamza, yang berusia 18 tahun, adalah pribadi yang realistis dengan pemikiran yang sangat jelas. Meski mimpinya adalah sukses di Stadion Spotify Camp Nou, ia menyadari bahwa yang ia butuhkan saat ini adalah bermain.

Keputusan tersebut tertunda karena Flick ingin menunggu hingga situasi posisi penyerang murni menjadi jelas, setelah gagal merekrut pilihan pertamanya, Julian Alvarez, menyusul penolakan Atletico Madrid untuk menjualnya.

Barcelona kemudian merekrut Gabriel Jesus, namun tim kepelatihan ingin memastikan kondisi fisiknya mengingat riwayat cederanya. Sementara itu, Raphinha mengisi posisi ujung tombak dan meraih hasil yang mengagumkan, hingga mengejutkan tim kepelatihan dan direksi olahraga.

"Opsi tambahan"

Menurut surat kabar Katalunya tersebut, Hamza bagi Flick merupakan opsi tambahan yang menarik perhatiannya karena karakteristiknya sebagai penyerang murni di dalam kotak penalti. Setelah cedera Raphinha, pemain internasional Mesir itu melanjutkan latihan bersama tim utama.

Namun kembalinya Raphinha ke sesi latihan membuat Flick memiliki kelimpahan opsi serangan. Ia telah mencoba Dani Olmo di posisi false nine, di Istanbul, dan percobaan itu berhasil. Ia juga memiliki opsi memainkan Anthony Gordon di depan, sehingga opsi Hamza menjadi semakin jauh.

Surat kabar "Sport" menilai bahwa bermain bersama tim cadangan, dengan tetap berada dalam atmosfer tim utama, adalah solusi terbaik bagi semua pihak. Hamza akan mendapatkan menit bermain yang ia butuhkan, sementara tim cadangan akan memperoleh apa yang disebut sebagai "penguatan mewah".

Namun surat kabar itu menegaskan bahwa keputusan menyingkirkannya tidak bersifat final, karena Flick dapat memanggil pemain tersebut untuk pertandingan-pertandingan yang ia anggap tepat, dan babak-babak awal Copa del Rey menjadi peluang besarnya.

Ironisnya, Hamza hingga kini belum pernah memainkan satu pun pertandingan resmi bersama Barcelona Atletic, karena ia langsung naik dari tim junior ke tim utama. Ia menjadi penguatan paling menonjol bagi tim pelatih Giuliano Belletti, yang berupaya meraih kemenangan kelima secara beruntun besok.



