Tinggal menunggu waktu sebelum Crystal Palace mengumumkan kedatangan Takehiro Tomiyasu. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa pemain asal Jepang itu telah lolos tes medis dan akan membubuhkan tanda tangannya di atas kontrak dalam 48 jam ke depan.

Tomiyasu membela Ajax dalam enam bulan terakhir, tetapi itu tidak menjadi kesuksesan besar. Bek tersebut harus lebih dulu memulihkan diri dari cederanya dan ketika sudah fit, pelatih Fred Grim nyaris tidak memainkannya: 236 menit dalam 7 pertandingan.

Peluang Tomiyasu untuk bertahan lebih lama, setelah menandatangani kontrak selama enam bulan, sudah musim lalu dianggap sangat tidak mungkin. Salah satu alasan utamanya adalah karena nominal gaji yang biasa ia terima di Arsenal.

Bek kiri yang kini berusia 27 tahun itu tidak kekurangan peminat dan sempat tampak akan melanjutkan kariernya di Serie A. Venezia sangat tertarik, tetapi kesepakatan tidak pernah tercapai.

Palace juga belum terlalu aktif di bursa transfer, meski mereka telah menjual bek Maxence Lacroix ke Chelsea. The Blues membayar lebih dari 60 juta euro.

Selain itu, klub juga melepas Danny Imray ke Wrexham AFC. Bek sayap kanan itu kabarnya menghasilkan 5,85 juta euro untuk Palace.

Satu-satunya rekrutan sejauh ini adalah Óscar Mingueza. Mantan bek FC Barcelona itu bergabung secara gratis dari Celta de Vigo.