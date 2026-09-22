Di Ajax, Brobbey sudah kehabisan tenaga setelah satu jam bermain

Brian Brobbey kini bermain jauh lebih efisien di Sunderland. Kesimpulan itu disampaikan pelatih performa Patrick Woerst, yang sudah cukup lama bekerja secara intensif dengan sang striker yang mencetak hattrick melawan Manchester City.

Woerst dan Brobbey membahas cuplikan pertandingan secara mendalam setelah setiap dua laga. Mengingat jadwal di Premier League, terkadang mereka berhubungan empat kali dalam sebulan, sementara sang penyerang, saat berada di Belanda, datang ke Rotterdam untuk menjalani latihan individu.

"Brian tidak serta-merta menjadi lebih bugar atau lebih kuat," tegas Woerst dalam perbincangan dengan ESPN. "Orang-orang melihatnya sebagai kebugaran ekstra - atau bahwa dia lebih kuat atau lebih dewasa - tetapi dia juga mulai bermain jauh lebih efisien. Jadi dia jauh lebih jarang terlibat dalam duel."

Woerst melatih Brobbey dalam hal perilaku melihat situasi, seperti yang juga ia lakukan terhadap Denzel Dumfries dan Ryan Gravenberch. "Saat dia mengontrol bola, pada masa-masanya di Ajax itu sangat sering dilakukan dari posisi diam. Lalu dia menghentikan bola dan mulai menahan badan. Maka Anda masuk ke dalam pertarungan, karena para bek itu memegang Anda, lalu Anda menahan badan dan bergumul. Itu setiap kali menguras sangat banyak tenaga."

Menurut pelatih performa tersebut, Brobbey sekarang jauh lebih banyak berpikir dan sang striker berusaha sebisa mungkin menghindari duel. "Kontrol bolanya sekarang, misalnya, dilakukan sambil bergerak, sehingga dia menggiring bola menjauh dari lawan dan berada dalam posisi bebas. Lalu dia mengoper bola dan kembali mencari posisi. Atau dia langsung membiarkannya lewat dan terus berlari. Karena itu dia lebih jarang masuk ke duel-duel di lapangan dan itu berarti menghabiskan lebih sedikit energi. Karena itulah seolah-olah dia terlihat lebih bugar. Tentu saja dia bisa bertahan lebih lama: sederhana saja, itu menghabiskan lebih sedikit energi baginya."

Woerst tahu bahwa intensitas di Premier League berkali-kali lipat lebih tinggi dibandingkan di Belanda. "Kalau Anda pindah dari kompetisi Belanda ke kompetisi luar negeri mana pun, intensitasnya lebih tinggi. Anda harus mampu mengimbanginya."

Menurut Woerst, tidak benar bahwa perkembangan Brobbey ada kaitannya dengan kondisi yang lebih baik atau kekuatan fisik yang lebih besar. "Di Ajax dia menjalani entah berapa banyak duel di lapangan. Jadi pada titik tertentu dia sudah habis setelah satu jam. Sekarang itu tidak terjadi lagi, karena dia punya lebih sedikit duel. Dia terutama mulai bermain lebih cerdas. Itu berdampak pada energinya."