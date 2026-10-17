José Manuel Rodríguez Uribes, Presiden Dewan Tinggi Olahraga Spanyol, meminta Javier Tebas, Presiden LaLiga, untuk menarik kembali pernyataannya dan meminta maaf kepada Real Madrid, setelah ia menyamakan metode media milik saluran televisi klub Spanyol tersebut dengan metode yang digunakan Joseph Goebbels, Menteri Propaganda Jerman Nazi.

Surat kabar AS memuat pernyataan Uribes yang disampaikan kepada kantor berita Spanyol, dalam sebuah acara yang berlangsung pada hari Sabtu ini di Manises, Kota Valencia.

Uribes mengatakan, "Perbandingan yang dibuat Tebas tidak dapat diterima, dan saya memintanya untuk menarik kembali pernyataannya serta meminta maaf kepada Real Madrid."

Pejabat nomor satu Dewan Tinggi Olahraga itu menilai bahwa pernyataan Tebas melampaui batas kritik yang sah, terutama jika mempertimbangkan jabatan yang ia emban.

Ia menjelaskan, "Saya melihat bahwa kebebasan berekspresi di Spanyol, yang merupakan pilar utama demokrasi, memiliki ruang yang sangat luas, bahkan amat luas, tetapi hal itu sama sekali tidak mencakup penyebutan Nazisme dan Goebbels ketika berbicara tentang salah satu klub LaLiga."

Ia menambahkan, "Lebih dari itu, pernyataan ini keluar dari presiden liga itu sendiri, yang membuat tanggung jawabnya berlipat ganda."

Uribes juga menegaskan sikapnya terhadap pernyataan Javier Tebas, dengan menekankan bahwa kritik merupakan bagian dari sepak bola, namun ia menilai Presiden LaLiga telah melampaui batas dengan perbandingannya itu.

Ia berkata, "Saya melihat, dari sisi etika dan politik, serta dari perspektif rasa tanggung jawab, bahwa hal ini mengandung berlebihan yang luar biasa, dan saya pikir Tebas sepatutnya meminta maaf kepada Real Madrid."

Uribes mengingatkan bahwa klub yang dipimpin Florentino Pérez tersebut merepresentasikan sepak bola Spanyol di seluruh dunia, dan ia menyebut mengaitkannya dengan salah satu periode paling kelam dalam sejarah Eropa sebagai sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima.

Kasus ini juga sedang dikaji oleh Direktorat Hukum Dewan Tinggi Olahraga Spanyol.

Uribes memastikan bahwa ia telah menugaskan pihak-pihak berwenang untuk mengkaji apakah pernyataan Presiden LaLiga tersebut dapat menimbulkan konsekuensi disipliner.

Di sisi lain, Tebas membela perbandingannya dan menuduh saluran televisi Real Madrid menyajikan konten yang selalu menampilkan klub itu dalam citra sebagai korban, dengan menilai bahwa saluran tersebut memilih hal-hal yang memperkuat perasaan mereka diperlakukan tidak adil, sementara mengesampingkan konteks yang melingkupi peristiwa-peristiwa tersebut.



