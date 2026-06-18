Devy Rigaux mengungkap reaksi tepat Robin van Persie saat wawancara pemecatan di Feyenoord

Robin van Persie bereaksi layaknya seorang gentleman setelah pemecatannya di De Kuip. Hal itu diungkapkan oleh Devy Rigaux, direktur teknis Feyenoord, dalam konferensi pers pertama klub asal Rotterdam tersebut setelah pemecatan ikon klub tersebut.

Feyenoord mengumumkan pada Minggu, 7 Juni, bahwa Van Persie telah dipecat. Rigaux, yang menjadi sorotan publik, sejak saat itu hanya memberikan pernyataan melalui siaran pers.

Pada hari Kamis, Rigaux hadir dalam acara perkenalan Giovanni van Bronckhorst, yang akan menggantikan Van Persie di Feyenoord.

Tentu saja, Rigaux tidak hanya mendapat pertanyaan tentang Gio, tetapi juga tentang Van Persie. “Berdasarkan analisis mendalam, kami menyimpulkan bahwa trennya menurun pada musim lalu dan jarak dengan PSV semakin melebar. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk tidak melanjutkan kerja sama dengan Robin.”

“Kami telah memberitahukannya secara langsung pada Minggu pagi. Itu bukanlah percakapan yang menyenangkan; dari sisi kemanusiaan, itu adalah hal tersulit yang pernah ada. Namun, kami juga tidak ingin melakukan percakapanyang tidak tulus dan terus-menerus bertukar pendapat mengenai beberapa hal, hanya untuk pada akhirnya tetap mengatakan bahwa kami akan berpisah.”

“Kami melakukannya dengan sangat tenang dan dia pun meresponsnya dengan sangat tenang. Saya ingin menegaskan hal ini. Dia adalah sosok yang sangat berwibawa, menjabat tangan kami, dan mendoakan kesuksesan bagi kami,” kata Rigaux, yang menekankan bahwa Van Bronckhorst baru dihubungi setelah pemecatan Van Persie. Feyenoord hanya berbicara dengan Gio dan Sipke Hulshoff.

Van Bronckhorst

Van Bronckhorst juga berbicara sebentar mengenai pemecatan mantan rekan setimnya itu. “Saya pernah menjalani masa-masa yang sangat indah sebagai pemain bersama Robin di Timnas Belanda dan tentu saja di Feyenoord, jadi karena itu saya mengikuti semua perkembangannya dengan cermat.”

“Itu sudah terjadi seperti yang terjadi, saya tidak memiliki pengaruh apa pun terhadap hal itu. Namun, perasaan yang dia rasakan saat ini tentu saja sangat bisa saya pahami, yaitu ketika Anda diberhentikan dari jabatan Anda. Saya pernah mengalaminya di Rangers dan Besiktas, dan itu bukanlah hal yang Anda inginkan. Sayangnya, hal itu memang bagian dari menjadi pelatih kepala. Saya yakin Robin cukup kuat untuk melewati ini dan memanfaatkannya sebagai pelatih demi masa depannya,” kata Van Bronckhorst.

Van Bronckhorst telah mencoba menelepon Van Persie pada hari Rabu. “Dia sedang sibuk menikmati makan malamnya di sebuah restoran yang bagus, jadi percakapan itu akan berlangsung minggu depan. Tentu saja kami memiliki sejarah dan ikatan satu sama lain, jadi saya rasa penting untuk berbicara dengan Robin. Lebih sebagai teman daripada sebagai pelatih.”

Rigaux, di sisi lain, tidak melihat Van Bronckhorst sebagai pilihan yang aman. “Ini adalah pilihan yang matang dan sangat meyakinkan. Robert Eenhoorn dan saya telah membicarakannya dalam waktu yang lama. Giovanni duduk di samping saya di sini karena kami benar-benar yakin bahwa dia adalah kandidat terbaik untuk menjadi pelatih kepala Feyenoord.”