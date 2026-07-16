Devy Rigaux memperkenalkan pemain baru yang telah lama dinantikan di Feyenoord

Tjark Ernst adalah kiper utama baru Feyenoord. Kiper berusia 23 tahun asal Stuttgart ini didatangkan dari Hertha BSC dengan nilai transfer lebih dari 5 juta euro dan telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2030.

Melalui situs web klub, Ernst untuk pertama kalinya menanggapi transfernya. “Sungguh luar biasa bisa menyebut diri saya sebagai pemain Feyenoord sekarang. Sejak pembicaraan pertama, semuanya terasa tepat. Klub ini memiliki ambisi besar dan itu cocok dengan saya.”

“Setelah tiga tahun di 2. Bundesliga, saya merasa siap untuk langkah seperti ini. Untuk pertama kalinya bermain di luar Jerman, bergabung dengan klub besar yang setiap tahun berlaga di kompetisi Eropa dan musim depan juga akan kembali berlaga di Liga Champions.”

“Saya tidak sabar untuk bisa berdiri di bawah mistar gawang di De Kuip. Saya tahu bahwa pertandingan-pertandingan Eropa juga akan berlangsung sangat intens; hal itu bukan hanya menjadi ciri khas Feyenoord di Belanda.”

“Oleh karena itu, saya sangat menantikan untuk bisa tampil dengan cara yang istimewa di De Kuip menggunakan helikopter pada hari Sabtu nanti dan bertemu para pendukung untuk pertama kalinya. Bagi saya, ini tidak bisa dimulai lebih cepat lagi,” tutup Ernst.

Di De Kuip, Ernst akan menjadi penerus rekan senegaranya, Timon Wellenreuther (30), yang kemungkinan besar akan pindah ke VfL Wolfsburg.

Ernst telah tampil dalam total 97 pertandingan resmi bersama Hertha, di mana ia melakukan 140 penyelamatan. Sebanyak 24 kali ia berhasil menjaga gawangnya tetap bersih.