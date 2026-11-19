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Jamal Musiala kini menjadi sorotan di Bayern Munich tanpa menginginkannya. Saat para petinggi klub secara terbuka mempertanyakan apakah ia bisa kembali seperti dulu, reporter Sky Florian Plettenberg mengungkap kabar tentang klausul penting dalam kontraknya.

Para petinggi Bayern Munich belakangan memicu perdebatan yang cukup sensitif soal Jamal Musiala. Presiden kehormatan Uli Hoeneß dan CEO Jan-Crhistian Dreesen sama-sama menunjukkan keraguan apakah pemain yang dikenal dengan kemampuan dribelnya itu bisa kembali ke performa terbaiknya akibat gangguan neurologis yang dialaminya. Musiala sudah beberapa waktu menderita suatu bentuk epilepsi yang menyebabkan dirinya dua kali kolaps di lapangan pada musim panas dan kini ditangani dengan obat-obatan. Keduanya juga, setidaknya secara tidak langsung, mengangkat pertanyaan apakah klub perlu segera membicarakan penyesuaian gaji dengan Musiala dan agennya jika ia tidak kembali ke performa terbaiknya.

"Kami berharap Jamal kembali. Ia tentu akan membutuhkan waktu. Kami akan mengevaluasinya dan duduk bersama keluarganya serta pihak manajemennya. Jika ia kembali menjadi Jamal yang dulu, kami akan senang. Namun, jika dalam proses menuju ke sana ia menjadi pemain yang berbeda, kami harus berbicara satu sama lain," kata Dreesen dalam sebuah acara yang digelar surat kabar Munich "Abendzeitung".

Menurut laporan Bild, Musiala juga menjadi topik dalam rapat dewan pengawas. Para anggota dewan pengawas disebut sepakat dengan pendapat Uli Hoeneß.

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Kapan Jamal Musiala kembali bermain?

Dreesen tidak mengatakan apa yang ingin mereka bicarakan. Namun, mungkinkah pembicaraan itu juga menyangkut klausul tertentu yang kabarnya tercantum dalam kontrak Musiala, yang diperpanjang pada Februari 2025 hingga 2030? Seperti diungkap pakar transfer Sky Florian Plettenberg, kontrak Musiala disebut memuat klausul pelepasan yang mulai berlaku pada 2027. Plettenberg tidak menyebutkan besaran klausul pelepasan tersebut.

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Musiala, yang sedang menjalani latihan pemulihan setelah mengalami robekan serat otot pada September dan bisa menjalani comeback dalam pertandingan melawan Köln pada Jumat, saat ini disebut tidak berkeinginan meninggalkan klub Munich itu sebelum kontraknya berakhir. Fokusnya adalah kembali bugar, lalu melanjutkan peningkatan performa yang ia tunjukkan sebelum cedera.

Vincent Kompany kembali mendukung Jamal Musiala

Sementara para petinggi Bayern membahas gaji Musiala, yang merupakan pemain bergaji tertinggi kedua di klub setelah Harry Kane, dan menurut Sky juga membahas dugaan klausul pelepasannya, pelatih Vincent Kompany kembali menarik perhatian lewat pernyataan dukungannya yang luar biasa . Kompany, yang akan kembali duduk di bangku pelatih pada pertandingan Bundesliga melawan 1. FC Köln pada Jumat setelah sempat kolaps akibat iritasi selaput otak, mengatakan ia berharap "kalian dan para penggemar yang tidak setiap hari melihat apa yang ditunjukkan Jamal dalam latihan, dan saya tidak mengatakan ini begitu saja, saya sungguh-sungguh, segera bisa melihatnya lagi di lapangan. Lalu kita tidak boleh lupa betapa besar kegembiraan yang bisa diberikan pemain seperti itu ketika ia kembali ke level terbaiknya. Pemain seperti inilah yang membuat orang datang ke stadion," ujar pria Belgia itu.

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Perannya, kata Kompany, adalah "melakukan segala hal agar setiap pemain di Bayern Munich berhasil dan mengeluarkan kemampuan maksimalnya. [...] Memastikan Jamal melewati pengalaman ini dan kembali sebagai versi yang lebih baik. Saya menjalani setiap hari dengan motivasi itu."