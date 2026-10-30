Pemain sayap kanan asal Prancis yang kini berusia 24 tahun itu kala itu pindah dari Crystal Palace ke Bayern Munich dengan nilai klausul pelepasan sebesar €53 juta. Di sana, ia berkembang menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Ketika Bayern mulai menaruh perhatian pada Olise, hal pertama yang mencolok adalah "riwayat kariernya yang berliku", jelas Eberl kepada majalah klub 51. "Ia pernah berada di berbagai pusat pembinaan pemain di Inggris. Namun, riwayat seperti itu tidak harus menjadi tanda bahaya. Hambatan juga bisa membentuk seorang pemain."

Olise bermain di level junior bersama Arsenal, Chelsea, dan Manchester City sebelum menembus sepak bola senior bersama Reading dan akhirnya memantapkan diri di Premier League bersama Crystal Palace.

"Untuk mengenal seorang pesepakbola, yang terpenting adalah berbicara dengan orang-orang yang pernah bermain bersamanya atau menghadapinya sebagai lawan," jelas Ebel. "Dalam kasus Michael, kami diuntungkan karena Oliver Glasner saat itu adalah pelatihnya di Crystal Palace, dan direktur olahraga kami, Christoph Freund, sangat mengenal Glasner." Kedua pria asal Austria itu pernah bekerja bersama di RB Salzburg. "Kalau seorang pelatih berkata, 'Tentu saja, ambil saja dia, ambil saja,' Anda akan curiga," kata Eberl. "Namun, Glasner berkata, 'Dia masih harus belajar, dan kami masih membutuhkannya.' Dari situ, Anda tahu bahwa ia menghargai Michael."

Kerentanan cedera menjadi sedikit "tanda tanya" terkait Michael Olise

Setelah itu, para petinggi Bayern berbicara langsung dengan Olise. "Menyenangkan berbicara dengannya tentang sepak bola," kenang Eberl. "Ada sedikit tanda tanya: Apakah ia rentan cedera? Ia pernah absen lama di Crystal Palace." Pada musim terakhirnya di Inggris, Olise dua kali absen selama beberapa pekan berturut-turut akibat robekan otot dan cedera paha. Namun, dalam 19 penampilan, ia mencetak sepuluh gol dan mencatat enam assist, yang cukup untuk meyakinkan Eberl.

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Kekhawatiran soal kemungkinan Olise rentan cedera ternyata tidak beralasan. Selama hampir dua setengah tahun di Bayern hingga kini, ia hanya absen karena skorsing. Dalam 119 penampilan, ia mencatat torehan impresif berupa 54 gol dan 61 assist.