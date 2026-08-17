Klub Brasil, Sao Paulo, ikut dalam perburuan untuk merekrut pemain Inggris Jamie Vardy, mantan penyerang Leicester City, dalam upaya meyakinkannya untuk menjalani petualangan baru di Liga Brasil, setelah ia menjadi pemain bebas menyusul kepergiannya dari Cremonese.

Menurut jurnalis Italia Fabrizio Romano, Sao Paulo telah menjalin komunikasi dengan Vardy untuk menjajaki kemungkinan mendatangkannya, namun penyerang berusia 39 tahun itu hingga kini belum memastikan tujuan berikutnya, dan masih mempertimbangkan tawaran-tawaran yang tersedia sebelum mengambil keputusan mengenai babak baru dalam kariernya.

Ketertarikan klub Brasil itu datang pada momen yang menarik bagi Vardy, yang menjalani musim yang tidak sesuai harapan di Liga Italia, sebelum petualangannya bersama Cremonese berakhir dan ia menjadi tersedia untuk transfer tanpa biaya, yang menjadikannya incaran sejumlah klub yang ingin memanfaatkan pengalaman ofensifnya.

Sao Paulo bukan satu-satunya klub yang menunjukkan ketertarikan pada penyerang Inggris tersebut, karena nama Vardy dalam periode terakhir dikaitkan dengan kemungkinan kembali ke Inggris, setelah West Ham menanyakan situasinya dan memasukkannya ke dalam pilihan-pilihan potensial mereka, seandainya kesepakatan dengan Troy Parrott gagal.

Langkah dari Brasil ini memberi Vardy sebuah pilihan yang sama sekali berbeda dari kembali ke Inggris, di tengah keinginan Sao Paulo untuk mendatangkan salah satu penyerang Inggris paling menonjol dalam satu dekade terakhir, serta memanfaatkan kepribadian dan pengalaman panjangnya di lapangan.

Vardy memiliki karier yang luar biasa bersama Leicester City, di mana ia meraih gelar Liga Primer Inggris dan meninggalkan jejak bersejarah dengan seragam klub tersebut, sebelum menjalani petualangan baru bersama Cremonese, yang berakhir dengan membuka pintu bagi transfer baru dalam kariernya.