Deschamps Siapkan Kejutan untuk Irak

Tim nasional Prancis bersiap menghadapi Irak pada Selasa mendatang, dalam pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia, di tengah prediksi bahwa pelatih Didier Deschamps akan melakukan sedikit perubahan pada susunan pemain inti yang berhasil mengalahkan Senegal (3-1) pada pertandingan pembuka.

Menurut laporan surat kabar Prancis “L’Équipe”, Deschamps tidak akan melakukan perubahan drastis pada susunan timnya, namun ia mempertimbangkan untuk menurunkan Bradley Barcola sebagai starter menggantikan Désiré Doué di lini serang, setelah penampilan menonjol yang ditunjukkan Barcola saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Senegal.

Parkola, mantan pemain Lyon, mencetak gol kedua Prancis setelah masuk pada menit ke-87 menggantikan Ousmane Dembélé, dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam beberapa menit yang ia mainkan, sehingga membuatnya lebih diutamakan daripada Doué yang penampilannya menurun setelah awal yang aktif sebelum digantikan oleh Ryan Sharqi.

Meskipun gaya bermain Barkola sebagai pemain yang menembus pertahanan mungkin tidak tampak paling cocok pada pandangan pertama saat menghadapi pertahanan Irak yang diperkirakan akan sangat rapat, staf pelatih menilai bahwa ia memiliki karakteristik yang berbeda dari penyerang lainnya, yang gerakannya terkadang saling tumpang tindih saat melawan Senegal.

Di sisi lain, media Prancis menegaskan bahwa Ousmane Dembélé akan tetap mempertahankan posisinya di susunan pemain inti meskipun penampilannya mengecewakan saat melawan Senegal; staf pelatih memang tidak puas dengan performanya, namun hal itu tidak mengancam posisinya sebagai salah satu pilar utama tim.

Timnas Prancis berupaya mengalahkan Irak untuk memastikan lolos lebih awal ke babak kedua, serta menempatkan diri dalam posisi kuat untuk bersaing memperebutkan puncak grup, yang akan menghindarkan mereka dari harus memainkan sisa pertandingan turnamen di Meksiko atau melakukan perjalanan jauh melintasi Amerika Serikat.

Perlu diingat bahwa “Les Bleus” mengawali perjalanan mereka di Piala Dunia dengan kemenangan yang tidak mudah atas Senegal (3-1) pada Selasa lalu, dalam pertandingan yang diwarnai kesulitan di lini pertahanan dan ketidakpaduan serangan—masalah yang ingin diatasi oleh Deschamps sebelum pertandingan mendatang.