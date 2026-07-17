Menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga dan keempat di Piala Dunia melawan Inggris, Didier Deschamps menggelar konferensi pers terakhirnya sebagai pelatih tim nasional Prancis. Pelatih asal Prancis itu tidak berusaha meremehkan kepahitan kekalahan terakhir dari Spanyol, dan mengakui bahwa "La Roja" memang pantas berada di final, setelah sebelumnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam pasca tersingkirnya timnya, di mana ia melontarkan kritik tajam terhadap kinerja wasit.

Dalam analisis teknisnya mengenai pertandingan tersebut, Deschamps mengatakan selama konferensi pers, seperti dilansir situs “Foot Mercato”: “Kita harus menerima kekalahan ini, karena tim nasional Spanyol memang lebih baik dari kita.”

Meskipun dari sudut pandangnya kondisi fisik tim sudah memuaskan, sang pelatih merasa timnya dikalahkan oleh lawan secara teknis dan taktis berkat kerja sama tim Spanyol yang “meningkatkan standar tantangan.” Ia menggambarkan tersingkirnya ini sebagai pukulan telak, sambil menegaskan bahwa “besarnya kekecewaan sebanding dengan ambisi besar kami.”

Ketika ditanya mengenai keputusannya untuk tetap menerapkan skema serangan murni yang mengandalkan empat penyerang, Deschamps dengan tegas membela keyakinannya dengan mengatakan: “Anda berhak mengajukan semua pertanyaan dan mengajukan teori-teori Anda sendiri, tetapi bukan itu masalahnya; tim nasional Spanyol juga bermain dengan empat penyerang.”

Pelatih tersebut menjelaskan bahwa masalah “Les Bleus” terletak pada kurangnya penguasaan bola dan kualitas lawan, bukan pada skema taktis yang diterapkan, sambil menambahkan: “Kami tidak mampu menyerang secara efektif, dan terjebak dalam pemborosan bola, yang dipaksakan oleh lawan kepada kami. Di Piala Dunia Qatar, kami bermain dengan empat penyerang dan hal itu tidak menghalangi kami untuk mencapai final. Ini adalah pilihan yang saya tanggung jawabnya,” sambil menekankan bahwa ia tidak memilih formasi ini hanya untuk mempercantik citra tim atau menampilkannya sebagai tim yang menyerang.

Dalam konteks yang sama, Deschamps menyinggung di balik layar salah satu keputusan terpentingnya di pertandingan semifinal, yaitu mengganti gelandang Adrien Rabiot pada jeda babak pertama; di mana ia mengungkapkan bahwa sang pemain, yang saat itu telah menerima kartu kuning, lah yang memberitahunya selama pertandingan berlangsung.

Deschamps menceritakan detail momen tersebut dengan mengatakan: “Rabiot mendatangi saya saat istirahat minum dan berkata: ‘Saya tidak bisa lagi bermain dengan gaya saya yang biasa. Sebagai gelandang, permainan berputar di sekeliling Anda dalam sudut 360 derajat.’ Lalu saya berkata kepadanya: ‘Tetap tenang, dan jangan gegabah mengulurkan kaki saat berebut bola, karena situasinya berbahaya. Aku pernah mengalami pertandingan seperti ini sebelumnya dan tahu bagaimana seorang pemain bisa berubah menjadi bayangan dirinya sendiri di dalamnya.”

Menyadari betapa berbahayanya jika N’Golo Rabiot mendapat kartu kuning kedua, Deschamps memilih untuk tidak mengambil risiko, sambil menjelaskan: “Saya bisa saja mengelola situasi ini dengan cara yang berbeda, tapi saya tidak terlalu memikirkan skenario-skenario seperti itu. Saya mengambil keputusan berdasarkan data yang ada di hadapan saya dan pengalaman saya sebelumnya.”

Meskipun sangat kecewa karena gagal mencapai babak final, Deschamps menolak gagasan untuk menjalani pertandingan berikutnya dengan sikap acuh tak acuh; ia mengharapkan reaksi yang kuat dari para pemainnya saat menghadapi Inggris dalam pertandingan yang sama sekali tidak ia anggap remeh, dan ia menutup pernyataannya dengan mengatakan: “Ini bukan pertandingan persahabatan, melainkan pertarungan sesungguhnya untuk memperebutkan posisi ketiga di Piala Dunia. Tugas saya adalah melakukan segala upaya untuk mencapai tujuan ini; kami memiliki tanggung jawab terhadap jutaan warga Prancis.”