Desain dengan empat momen "ikonik": Bayern Munich perkenalkan jersey baru

Jersey itu memiliki warna dasar ungu tua dengan aksen merah terang dan menampilkan empat elemen desain berupa watermark yang sekilas tidak terlihat. Elemen-elemen itu adalah "momen-momen ikonik klub", seperti disampaikan Bayern Munich dalam siaran pers.

Jika dilihat dengan sangat, sangat cermat, terlihat secara samar Franz Beckenbauer, penalti Mauricio Pellegrino yang ditepis Oliver Kahn saat meraih gelar Liga Champions 2001 melawan Valencia, tendangan bebas Patrik Andersson melawan Hamburger SV untuk gelar juara pada menit-menit terakhir di tahun yang sama, serta gol penentu Arjen Robben dalam kemenangan pada laga final Liga Champions 2013 melawan Borussia Dortmund.

Jersey baru itu akan dipakai untuk pertama kalinya pada Sabtu saat Piala Super melawan Borussia Dortmund (20.30).

Jersey Liga Champions tanpa nama dan nomor dijual seharga 100 euro

Jersey kandang merah dan jersey tandang putih sudah diperkenalkan klub asal Munchen itu sejak beberapa waktu lalu dan juga sudah dipakai dalam berbagai laga uji coba. Sementara dua jersey tersebut tampil polos dan cenderung tradisional, klub asal Munchen itu lebih berani bereksperimen pada jersey Liga Champions yang kini diperkenalkan.

Pada musim lalu, jersey untuk kompetisi elite Eropa itu masih tampil sederhana dan berwarna hitam. Sementara itu, dari sisi harga tidak ada yang berubah, untuk dewasa jersey tanpa nama dan nomor dibanderol 100 euro - dan dengan demikian harganya sama persis dengan dua jersey lainnya pada musim ini.

Setelah Piala Super, klub asal Munchen itu akan memulai musim Bundesliga yang baru pada Jumat depan melawan VfB Stuttgart. Laga pertama di kompetisi elite Eropa kemudian akan digelar pada 8, 9, atau 10 September. Kapan tepatnya dan melawan siapa, akan ditentukan dalam undian pada 27 Agustus.