Johan Derksen tidak habis pikir Alex Pastoor ditunjuk sebagai pelatih baru PEC Zwolle. Pria asal Holland Utara itu ditunjuk pekan lalu untuk menggantikan Henry van der Vegt, yang baru-baru ini dipecat.

"Saya tidak mengerti mengapa mereka memilihnya. Saya benar-benar muak dengan orang itu. Dia seperti profesor gadungan. Coba dengar cara dia bicara soal sepak bola. Sepak bola tidak serumit dan semenarik itu, Alex," kata Derksen dalam Vandaag Inside , terheran-heran dengan keputusan PEC Zwolle memilih Pastoor.

"Kau tahu sepak bola tidak serumit itu. Tapi para pengurus klub menganggap semua ucapannya hebat. Dengan kata-kata itu, dia membuat mereka semua menuruti kemauannya," timpal Valentijn Driessen kepada rekan semeja Derksen.

"Dia berlagak seperti seorang semi-intelektual," lanjut Derksen. "Lalu orang dari Heerenveen itu menjadi direktur teknik di sana, Gerry Hamstra. Dia sangat membenci Gertjan Verbeek. Pekerjaan itu sebetulnya cocok untuk Verbeek, karena dia tinggal tak jauh dari stadion."

"Hamstra tidak akan pernah memilih Verbeek. Padahal, menurut saya Verbeek lebih cocok untuk PEC daripada si sok tahu itu," ujar Derksen, sekali lagi menegaskan bahwa ia tidak bisa memahami penunjukan Pastoor di Zwolle.

"Dan Gertjan masih berkecimpung dalam sepak bola. Dia tidak melewatkan satu pertandingan pun. Dia ada di mana-mana," pungkas De Snor dalam analisisnya tentang kursi pelatih PEC.

Pastoor, 60 tahun, akan untuk pertama kalinya duduk di bangku cadangan PEC setelah jeda internasional. Tim papan tengah asal Zwolle itu akan bertandang ke markas Telstar, yang saat ini berada di posisi ke-16 Vriendenloterij Eredivisie, pada 21 November.