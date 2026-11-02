Derksen: "Saya bukan penggemarnya, tetapi dia bermain sangat baik"

Johan Derksen melontarkan pujian untuk Bart Verbruggen dalam Vandaag Inside. Si Kumis melihat kiper Brighton & Hove Albion itu tampil gemilang saat menghadapi Manchester City, yang dikalahkan 0-1 di Liga Primer Inggris.

Verbruggen melakukan sejumlah penyelamatan luar biasa dan antara lain menggagalkan upaya Erling Haaland serta Rayan Cherki untuk mencetak gol. Berkat kontribusinya, Brighton mampu membuat kejutan di Etihad Stadium pada Sabtu.

"Saya bukan penggemarnya. Namun, Verbruggen bermain sangat baik," kata Derksen, memuji penampilan kiper timnas Belanda itu saat melawan Manchester City akhir pekan lalu.

"Dia memang kiper terbaik. Kalau melihat cuplikan penampilan Roefs, semua orang terpukau olehnya," timpal Valentijn Driessen. "Namun, Roefs sama sekali tidak punya pertahanan di depannya," tambah Derksen. "Verbruggen tampil sangat baik di bawah mistar."

"Dia memang tidak punya daya tarik, tetapi Verbruggen bisa menghalau bola," ujar Driessen. "Apa lagi yang Anda inginkan dari kiper itu?"

"Saya hanya ingin mereka menghalau bola. Selebihnya, saya tidak peduli," kata Derksen, yang sama sekali tidak mempermasalahkan anggapannya bahwa Verbruggen tidak memiliki karisma besar di bawah mistar.

Brighton saat ini menempati peringkat ketiga Liga Primer Inggris, hanya terpaut dua poin dari Manchester City. Arsenal, yang dikalahkan Verbruggen dan rekan-rekannya pada awal musim ini, telah mengumpulkan lima poin lebih banyak.