Derksen sangat keras terhadap para pendukung yang membangkang dan jajaran direksi PEC Zwolle

Johan Derksen tidak segan-segan mengkritik para pendukung PEC Zwolle, yang pada hari Minggu menyebabkan penundaan kick-off IJsselderby melawan Go Ahead Eagles. Area tribun tamu di De Adelaarshorst dievakuasi oleh pasukan pengaman, karena banyak pendukung PEC yang mengenakan pakaian yang menutupi wajah.

''Saya sangat kesal dengan penonton dari Zwolle itu, yang berdiri di tribun dengan penutup wajah seperti The Blues Brothers. Tapi kalau kamu datang ke pertandingan dengan penutup wajah, polisi tahu kamu datang untuk membuat keributan,'' demikian Derksen membuka pembicaraan pada Senin di podcast Groeten uit Grolloo.

“Jika kamu datang sebagai pendukung PEC, kamu bisa saja memperlihatkan wajahmu. Tidak ada yang perlu malu akan hal itu. Ini adalah bukti sekian kalinya bahwa orang-orang yang datang ke demonstrasi dan pertandingan sepak bola dengan penutup wajah, datang semata-mata untuk membuat keributan. Itulah mengapa hal itu harus dilarang,” kata De Snor kepada berbagai pihak berwenang.

Rekan diskusi Henk Kuipers menyoroti bahwa penutup wajah sering dibawa masuk ke stadion di bawah jaket. ''Dan itu tidak bisa diperiksa.'' Derksen menambahkan bahwa pada Minggu di Deventer, hal itu ''ditangani dengan baik''.

“Jangan terpengaruh oleh: ini pertandingan penting, harus dilanjutkan. Polisi cukup mengeluarkan orang-orang itu dari tribun, dan selesai,” kata Derksen merujuk pada pengosongan tribun tamu di Adelaarshorst oleh pasukan ME.

Derksen akhirnya tidak punya kata-kata baik untuk manajemen PEC: ''Orang-orang itu berdiri di balik pagar berdoa dan memohon: 'Teman-teman, jangan lakukan itu.' Dan setelahnya tidak ada komentar apa pun, dan mereka tidak mau terlibat. Tapi kan bisa bilang: orang-orang bodoh seperti ini bukan yang kita sebut suporter? Mereka bisa kita lewatkan seperti sakit gigi. Dan demi Tuhan, jangan biarkan mereka kembali ke PEC Zwolle. Karena mereka mencoreng nama baik PEC.”