Johan Derksen pada Minggu mengonfirmasi kepada De Telegraaf bahwa Estavana Polman tidak akan kembali sebagai bintang tamu di Vandaag Inside. Mantan pemain handball itu awalnya dijadwalkan hadir setiap bulan di talkshow tersebut, tetapi rencana itu kini resmi dibatalkan.

René van der Gijp mengungkapkan keraguannya di podcast KieftJansenEgmondGijp soal menampilkan Polman setiap bulan. Kekasih Rafael van der Vaart itu kemudian mengonfrontasinya soal hal tersebut dalam tayangan VI edisi 28 Agustus, yang lalu diikuti percakapan canggung.

''Estavana adalah perempuan yang menyenangkan dan sangat menonjol di layar. Namun, kalau bukan soal kehidupannya bersama Rafael van der Vaart atau handball, dia tidak punya banyak hal untuk diceritakan,'' kata Derksen, yang tidak terlalu positif soal kehadiran Polman. ''René mengatakan musim panas lalu di podcast-nya bahwa dia terlalu ringan untuk kami, dan karena itu saat penampilan reguler pertamanya dia datang ke meja dengan kepercayaan diri yang tidak terlalu tinggi.''

Derksen mengakui bahwa VI seharusnya menangani Polman dengan lebih hati-hati dan bahwa seseorang tidak bisa langsung dicoret hanya setelah satu penampilan. ''Tetapi dia kini sudah telanjur terlalu terdampak sehingga tidak bijak untuk terus menempatkannya di meja kami.''

Bahwa Polman tidak akan lagi terlihat di talkshow populer itu, menurut Derksen terutama sangat disayangkan. ''Saya merasa ini sangat menyedihkan dan saya ingin hasilnya berbeda. Dia waktu itu pergi berlibur dengan para pria tua itu (Beter laat dan nooit, red.) dan dia melakukannya dengan sangat baik.''

''Bukan berarti dia tidak cocok untuk apa pun. Tetapi di tempat kami Anda harus bisa ikut berbicara tentang banyak topik. Dalam hal itu dia tidak kuat,'' tambah pengisi tetap meja dari Grolloo itu.

Pemimpin redaksi Robbie Bierboom mengonfirmasi kepada De Telegraaf. ''Benar bahwa kami tidak akan lagi melihat Estavana Polman di Vandaag inside . Setidaknya tidak lagi dalam peran itu di meja, mungkin suatu hari nanti lagi di bar jika ada alasan untuk itu. Baik Estavana maupun para pembuat program sama-sama ragu soal perannya di meja. Pada akhirnya kami sebagai program memutuskan untuk tidak melanjutkan dengannya sebagai tamu meja.''

De Telegraaf telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Polman soal kepergiannya dari VI. Namun, perempuan kelahiran Arnhem itu tidak ingin menanggapinya.