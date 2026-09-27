Johan Derksen mengonfirmasi kepada De Telegraaf pada Minggu bahwa Estavana Polman tidak akan kembali sebagai bintang tamu di Vandaag Inside. Mantan pemain handball itu awalnya dijadwalkan tampil setiap bulan dalam talkshow tersebut, tetapi rencana itu kini resmi dibatalkan.

René van der Gijp mengungkapkan keraguannya di podcast KieftJansenEgmondGijp soal melibatkan Polman setiap bulan. Kekasih Rafael van der Vaart itu kemudian menyinggung hal tersebut kepadanya dalam tayangan VI pada 28 Agustus, yang lantas diikuti percakapan canggung.

"Estavana adalah perempuan yang menyenangkan dan sangat menonjol di layar. Tetapi jika bukan soal kehidupannya bersama Rafael van der Vaart atau handball, dia tidak punya banyak hal untuk diceritakan," kata Derksen, yang tidak terlalu positif soal kehadiran Polman. "René mengatakan di podcast-nya musim panas lalu bahwa dia terlalu ringan untuk kami, dan karena itu pada penampilan reguler pertamanya dia duduk di meja dengan kepercayaan diri yang tidak terlalu besar."

Derksen mengakui bahwa VI seharusnya menangani Polman dengan lebih hati-hati dan bahwa seseorang tidak bisa langsung dicoret hanya setelah satu penampilan. "Tetapi dia sekarang sudah telanjur sedemikian terluka sehingga tidak bijaksana membiarkannya terus duduk di meja kami."

Bahwa Polman tak akan lagi terlihat di talkshow populer itu, menurut Derksen terutama sangat disayangkan. "Saya merasa ini sangat menyedihkan dan saya sebenarnya ingin hasilnya berbeda. Dia waktu itu pergi berlibur bersama para pria tua itu (Beter laat dan nooit, red.) dan dia melakukannya dengan sangat baik."

"Bukan berarti dia tidak cocok untuk apa pun. Tetapi di tempat kami, Anda harus bisa ikut berbicara soal banyak topik. Dalam hal itu dia tidak kuat," tambah tamu tetap meja dari Grolloo tersebut.

Pemimpin redaksi Robbie Bierboom mengonfirmasi kepada De Telegraaf. "Benar bahwa kami tidak akan lagi melihat Estavana Polman di Vandaag inside. Setidaknya tidak lagi dalam peran itu di meja, mungkin suatu hari nanti kembali di bar jika ada alasan untuk itu. Baik Estavana maupun pembuat program sama-sama ragu soal perannya di meja. Pada akhirnya, kami sebagai program memutuskan untuk tidak melanjutkan dengannya sebagai tamu meja."

De Telegraaf telah mengajukan beberapa pertanyaan kepada Polman mengenai kepergiannya dari VI. Namun, perempuan kelahiran Arnhem itu tidak ingin menanggapinya.